Davignon vervroegd weg bij Brussels Airlines

Etienne Davignon is niet langer covoorzitter van Brussels Airlines. Bstuurder Jan Smets, de vroegere gouverneur van de Nationale Bank, neemt ‘met onmiddellijke ingang’ Davignons plaats in.

De wissel is zeer opmerkelijk. Begin maart bevestigde Davignon dat Smets pas op de algemene vergadering in mei benoemd zou worden tot zijn opvolger. Maar de raad van bestuur van Brussels Airlines drukte de beslissing deze week al door. ‘De reden is eenvoudig: als je zo oud bent als ik, begin je na te denken over je opvolging’, zegt de 87-jarige Davignon. ‘En de raad van bestuur vond dit een goed ogenblik.’

De beslissing valt op een extreem kritisch moment voor de luchtvaartmaatschappij. Door de coronacrisis verliest Brussels Airlines, dat zijn vloot grotendeels stillegde, 3 miljoen euro per dag. Zonder interventie dreigt het eind mei zonder cash te vallen. De Belgische dochter van de Duitse luchtvaartreus Lufthansa vroeg de federale regering al minstens 200 miljoen euro staatssteun.

Jan Smets neemt met onmiddellijke ingang de plaats in van Etienne Davignon. PERSBERICHT BRUSSELS AIRLINES





Meerdere bronnen verbinden de beslissing om Davignon te vervangen aan een interview van de graaf vorige week aan La Libre. Hoewel de gesprekken met de federale regering nog volop lopen, kondigde Davignon toen een principeakkoord over de staatssteun aan. De covoorzitter maakte tevens duidelijk dat een nationalisering, een van de mogelijke scenario’s voor de overheidsinterventie, volgens hem ‘geen zin’ heeft. En hij vertelde doodleuk dat de luchtvaartmaatschappij haar activiteiten structureel met 25 à 30 procent zal doen krimpen, wat zeer gevoelig ligt bij de 4.000 werknemers.

Not amused

De uitspraken van Davignon schoten veel betrokkenen in het verkeerde keelgat. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) reageerde als door een wesp gestoken. ‘Het is nog veel te vroeg voor verklaringen over een eventuele rol van de Belgische staat’, zei hij.



CEO Dieter Vranckx, die zich intern not amused toonde, moest meerdere ministeriële kabinetten bellen om te beklemtonen dat de uitspraken van Davignon niet doorgesproken waren. ‘Dat interview is heel slecht gevallen’, bevestigt een politieke bron. ‘Een zeer vervelende situatie.’

Lufthansa

Jan Smets moet nu de aartsmoeilijke onderhandelingen met de federale regering in goede banen leiden. In de regering leeft veel twijfel of de belastingbetaler een reddingsboei moet gooien naar Brussels Airlines, dat nooit structureel winst maakte en volledig eigendom is van Lufthansa. Voorstanders benadrukken de cruciale rol van Brussels Airlines voor de nationale luchthaven.



Smets krijgt bij Brussels Airlines covoorzitter Thorsten Dirks, de vroegere CEO van Lufthansa’s lagekostendochter Eurowings, aan zijn zijde. Davignon had nochtans aangekondigd dat Christina Foerster die rol zou opnemen. Maar de vroegere CEO van Brussels Airlines wordt gewoon bestuurder bij het Belgische bedrijf. ‘Wat Davignon zei, is niet bij ons gepasseerd’, luidt het kort bij Brussels Airlines.