De Croo veegt vloer aan met Lufthansa in parlement

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wijt het uitblijven van een reddingsdeal over Brussels Airlines volledig aan zijn Duitse eigenaar. 'Twee maanden lang hebben wij geen tegenvoorstel van Lufthansa gekregen.'

24 videocalls, zes versies van overeenkomsten - grotendeels van Belgische hand - en drie brieven aan de premier. In de Kamercommissie Financiën somde federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) woensdag de inspanningen op die de regering zich de voorbije maanden getroostte om Brussels Airlines te redden.

De Belgische luchtvaartmaatschappij vroeg op 17 maart 290 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven. Dat er bijna vier maanden later nog altijd geen witte rook is, wijt De Croo volledig aan de starre houding van de Duitse eigenaar. 'Lufthansa kwam zeer vaak terug op punten die voor ons land belangrijk waren', zei hij.

Voor De Croo draait de Belgische positie in de onderhandelingen om 'actief engagement'. 'Als een bedrijf een beroep doet op Belgisch geld, moet daar ook iets tegenover staan', stelde de minister. De regering eiste dat Lufthansa zijn businessplan tot 2023, dat vooral een grote herstructurering met 1.000 afdankingen omvat, uitbreidde tot 2026, wat het personeel meer groeiperspectief biedt.

Blind

Blind geld toezeggen aan Lufthansa noemde De Croo naïef. Daarom koppelde de regering voorwaarden aan de staatssteun. Zo moest Lufthansa zelf investeren in het ondergefinancierde Brussels Airlines, het sociaal overleg respecteren en zo weinig mogelijk mensen ontslaan. Daarnaast eiste de regering garanties dat Lufthansa het voorgestelde businessplan daadwerkelijk uitvoert als de marktomstandigheden dat toelaten. Maar die garanties lagen voor de Duitsers zeer moeilijk.

Omdat Brussels Airlines financieel in erg slechte papieren zit, wilde De Croo kapitaal in de luchtvaartmaatschappij steken en dus aandeelhouder worden. Maar Lufthansa weigerde dat. De Duitsers wilden volgens De Croo enkel een 'grant', een lening die het bedrijf niet moet terugbetalen. 'Voor Lufthansa moest het een lening zijn en niets anders. Dat was altijd hun standpunt. Maar dat was voor ons geen optie. Daarover is bijzonder veel discussie geweest.'

De regering kwam uiteindelijk met een systeem van 'Profit Sharing Certificates' op de proppen, een hybride vorm van winstbewijzen die een lening vormen en toch meetellen als kapitaal.

De Croo werkte ook een 'escalatie- en sanctiemechanisme' uit. Conflicten over de uitvoering van het akkoord zouden niet voor de rechtbank maar in overleg, eventueel met een neutrale scheidsrechter, beslecht worden. 'Vertrouwen is goed, controle is beter', citeerde de minister Lenin.

Vertrouwen

Veel reactie kreeg de regering naar eigen zeggen niet op haar voorstellen. 'Tussen 11 mei en 11 juli hebben wij eigenlijk nooit een tegenvoorstel van Lufthansa gekregen', sneerde De Croo.

Daarmee insinueert De Croo dat Lufthansa dit weekend wel met een nieuw voorstel kwam. Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, riep vorige week in het parlement op tot 'flexibiliteit langs beide kanten van de tafel, zodat we deze week de gesprekken kunnen afsluiten’. Maar de onderhandelingen leiden dit weekend niet tot een doorbraak. 'De discussies met de Belgische staat zijn, hoewel ze nog altijd lopen, zeer complex en hebben voorlopig nog geen finaal resultaat opgeleverd', erkende Vranckx woensdag in een bericht aan het personeel.

Intussen voert Lufthansa, dat geen commentaar wilde geven, de druk op de regering op. Brussels Airlines stelde woensdag de uitbreiding van zijn vluchtschema uit wegens 'de verslechterde financiële situatie' (zie kader). De Croo noemde die maatregel in het parlement 'een slag in het gezicht van de werknemers die hun uiterste best doen'.

Interesse?

Vranckx had vorige week al gewaarschuwd voor de penibele financiële situatie van Brussels Airlines. ‘Onze cash is niet oneindig', stelde hij in de Kamer. Volgens de CEO is het ‘geen kwestie van maanden, maar van weken’.

Het Belgische kamp is niet onder de indruk van die dreigementen. 'De Duitsers hebben maanden niets van zich laten horen', zegt een bron. 'Ze hebben die tijdstuk alleen aan zichzelf te wijten.' Bovendien heeft Lufthansa opnieuw ademruimte gekregen nadat het bedrijf 9 miljard euro van de Duitse regering heeft gekregen en akkoorden met de Zwitserse en de Oostenrijkse regering heeft gesloten. 'We stellen ons de vraag of ze wel oprecht geïnteresseerd zijn', zegt een Belgische bron zuchtend.