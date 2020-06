De balans | Kurt Callaerts

Kurt Callaerts (43) van ACV Transcom wordt weleens de machtigste man in Brussels Airport genoemd. Deze week moest hij met lede ogen aanzien hoe de vluchtafhandelaar Swissport failliet ging. Hier maakt hij zijn eigen balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel is een comfortabele thuis waar ik tot rust kom en mensen kan uitnodigen het belangrijkste. Daarnaast is mijn dochter van dertien een grote schat. Doordat ik mijn vader vroeg heb verloren, realiseerde ik me al vlug dat er naast werken andere dingen zijn. Mijn motto is: werken om te leven. Ik doe mijn werk wel enorm graag. Ik heb geen schrik om knopen door te hakken, maar doe nooit iets dat niet gedragen is door onze besturen en achterban. Zonder de steun van leden en militanten op de werkvloer kan ik niets doen. De macht die ik heb, is relatief. Ik mag daar niet ondoordacht mee omspringen. Mensen volgen niet blind wat de top zegt. Ze denken ook zelf.’



Wie heeft vooral in u geïnvesteerd?

‘Ik kom uit een zeer sociaalvoelend gezin. De relatie met mijn vader heeft me sterk gevormd. Van jongs af was ik zeer actief in het verenigingsleven en ging ik werken als leraar. Links en rechts zag ik misbruiken en onrecht. Al vrij snel heb ik me syndicaal geëngageerd. Ik ben snel opgeklommen tot nationaal ACV- voorzitter voor het gemeenschapsonderwijs. In 2006 ben ik voor het ACV gaan werken. Ik kreeg er veel kansen. Als voorzitter van ACV Transcom maakte Marc Van Laethem heel wat middelen vrij om me mijn ding te laten doen.’



Investeert u in anderen?

‘Ik investeer sterk in medewerkers, militanten en bestuursleden in al mijn sectoren, via doorgedreven vorming en begeleiding. Ik ben ook al 17 jaar voorzitter van de cultuurraad in Asse. Het faillissement van Swissport raakt me enorm. Handling was een van de sectoren waarin ik begon. Ik ken veel mensen die getroffen zijn persoonlijk. Samen hebben we jaren geijverd om de situatie te verbeteren en een stabieler sociaal klimaat te creëren, maar we hebben dat nooit rondgekregen. Men wilde het nooit echt bespreken. En dan denk je: had ik er niet nog meer energie moeten instoppen? Een falen zou ik het niet noemen. Zoiets heb je nooit helemaal zelf in de hand. Eerst moet je met je collega-vakbonden op één lijn staan, om vervolgens een akkoord met de werkgevers te maken. Dat laatste is natuurlijk het moeilijkste.’

Soms ga ik tijdens onderhandelingen over de rooie en doe ik uitspraken die ik beter niet zou doen.





Wat was uw kwantumsprong?

‘De start bij ACV Transcom. Ik had even gewerkt op de dienst Vorming, Studie en Onderneming in Brussel-Halle-Vilvoorde. Echt terreinwerk was nieuw en confronteerde me met de zware werkomstandigheden en de dagelijkse problemen van mensen. Ik zag wat bagagisten per uur verdienen om in weer en wind met slecht materiaal te werken. Hoorde mensen die belden om te vragen wanneer de syndicale premie gestort werd, omdat ze eten moesten kopen. Dat was een schok.’



Gaat u vaak in het rood?

‘Ik wil elke dag optimaal benutten. Mijn agenda is een ongelooflijke puzzel. Het secretariaat wordt er soms gek van. Week en weekend zouden niet hetzelfde mogen zijn, maar mijn engagementen lopen erg door elkaar. Ik slaag er slechts zelden in te deconnecteren. En het gebeurt dat ik fors in het rood ga. Na drie, vier dagen onderhandelen zonder slaap moet ik dan een week recupereren. Het gebeurt ook dat ik tijdens onderhandelingen over de rooie ga en door een samenloop van omstandigheden en stress uitspraken doe die ik beter niet zou doen. Ook mijn scheiding twee jaar geleden was achteraf bekeken wellicht werkgerelateerd. Als je allebei een drukke job hebt, is tijd maken voor elkaar niet evident.’



Staat er winst op uw balans?