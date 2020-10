‘De dag na de mislukte deal was mijn rugpijn weg’...

Het Zaventemse luchtvaartbedrijf Asco lag weken plat door een cyberaanval, zag de verkoop aan een Amerikaans bedrijf in het water vallen en ziet zijn omzet kelderen door de coronacrisis. Maar eigenaar en CEO Christian Boas blijft optimistisch. 'Ik hou mijn glimlach.'

ZAVENTEM. ‘Als u ze hoort, zijn ze al gepasseerd.’ Het gesprek met Christian Boas valt meerdere keren stil omdat een vliegtuig luid overvliegt. Maar de eigenaar en CEO van het luchtvaartbedrijf Asco klaagt niet over de geluidsoverlast. Hij kent grotere problemen.

Boas besloot twee jaar geleden het bedrijf dat zijn grootvader oprichtte te verkopen aan zijn Amerikaanse klant Spirit AeroSystems. Vorige maand bliezen de Amerikanen de deal af, waardoor de familie Boas 650 miljoen dollar door de neus geboord zag. De mislukte verkoop was niet de enige tegenvaller. Vorig jaar werd de producent van slats en flaps, de beweegbare onderdelen van vliegtuigvleugels, het slachtoffer van een cyberaanval, die het bedrijf wekenlang plat legde. De productie van de Boeing 737 MAX, goed voor bijna 10 procent van Asco’s omzet, ligt al meer dan een jaar stil na twee dodelijke crashes. En de coronacrisis doet de hele luchtvaartsector op zijn grondvesten daveren.

Maar Christian Boas (56) verliest zijn goed humeur niet. ‘Ik heb nog een glimlach, hé’, grijnst hij zittend onder de portretten van zijn grootvader en vader in een ouderwetse vergaderzaal. ‘Ik heb altijd gezegd: de deal met de Amerikanen is pas rond als het geld op de rekening staat. Ik heb lang veel pijn aan mijn rug gehad. De dag na het einde van de deal stond ik op en had ik geen rugpijn meer. Was dat een teken?’

Waarom viel de verkoop aan Spirit in het water?

Christian Boas: 'De Europese Commissie eiste dat we alle financiële en technische informatie over onze Belgische klant Sonaca vernietigden of isoleerden. Ze vreesde dat Spirit kon profiteren van onze confidentiële informatie over Sonaca, een concurrent van de Amerikanen. Ik begrijp die vrees, want er bestaan geen meer incestueuze sectoren dan de luchtvaartbouw. Wij zijn partners in het ene en concurrenten in het andere programma.'

'Het probleem is dat wij al 30 jaar samenwerken met Sonaca. Als je weet hoeveel terabyte gegevens wij hebben, is het enorm moeilijk alle relevante informatie terug te vinden. We deden daarvoor een beroep op artificiële intelligentie. We gaven sleutelwoorden of afkortingen in waarmee we programma’s voedden die almaar preciezer informatie zochten. Maar dat is niet op tijd gelukt.'

Hebben de Amerikanen dat probleem niet gewoon gebruikt om verlost te raken van een dure overname in crisistijd?

Boas: 'Die vraag moet u hen stellen. Ik kan niet oordelen in hun plaats. Maar de strategie die Spirit ontwikkelde om via overnames actiever te worden in Europa was de juiste.'

U wilde Asco verkopen omdat er geen familiale opvolging is, maar ook omdat veel investeringen nodig zijn. Wat gaat u nu aanvangen met het bedrijf?

Asco Activiteit: produceert vliegtuigonderdelen voor Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier.

produceert vliegtuigonderdelen voor Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier. Vestigingen: in Duitsland, Canada en de VS. Hoofdzetel in Zaventem.

in Duitsland, Canada en de VS. Hoofdzetel in Zaventem. Opgericht: In 1954 door Emile Boas. Vandaag in handen van zijn kleinkinderen Christian (CEO), Sylvie en Emile Boas.

In 1954 door Emile Boas. Vandaag in handen van zijn kleinkinderen Christian (CEO), Sylvie en Emile Boas. Omzet (2019): 291 miljoen euro.

291 miljoen euro. Operationeel resultaat: 11 miljoen euro.

11 miljoen euro. Nettowinst: 1 miljoen euro.

1 miljoen euro. Werknemers: 1.250.

Boas: 'We zetten onze onafhankelijke weg opnieuw voort. Onze eerste prioriteit is de coronacrisis door te komen. Er staan drie moeilijke jaren voor de deur. Alle bedrijven worden geconfronteerd met een drastische vermindering van de omzet. Tussen maart en augustus kenden we moeilijke maanden. Nu zien we een stabilisering. Maar we rekenen dit jaar op een omzet van 200 miljoen euro, 35 procent minder dan in 2019.'

'We houden de markt goed in het oog. Onze sector kent weinig spelers. Bij de vliegtuig-, de motoren- en de structuurbouwers, waarin wij actief zijn, is al langer een consolidatie aan de gang. Daarom onderzoeken we in werkgroepen de toekomstscenario’s.'

Iedereen weet toch dat u Asco wil verkopen?

Boas: 'Helaas (lacht). Ik krijg nog altijd telefoons van geïnteresseerde partijen, zelfs de dag na de no deal met Spirit. Verkopen is geen probleem. De vraag is tegen welke prijs.'

U wilde na de verkoop stoppen als CEO. Nu moet u het familiebedrijf plots door een nieuwe crisis loodsen. Hebt u daar nog zin in?

Boas: 'Natuurlijk. Ik ben 56 en heb niet de intentie om te stoppen. Persoonlijk was ik geen vragende partij om te verkopen. Dat waren eerder mijn broer en zus (die niet in het bedrijf actief zijn, red.). Maar ik heb een dubbele verantwoordelijkheid als CEO en aandeelhouder. Ik heb in mijn carrière twee Golfoorlogen meegemaakt, de aanslagen van 9/11, de economische crisis van 2008 en nu corona. Wij weten hoe we moeten reageren op crisissen.'

Vreest u niet dat er na corona veel minder vraag zal zijn naar vliegtuigen nu mensen minder reizen?

Boas: 'Individuen hebben de neiging slechte ervaringen snel te vergeten. Mensen hebben nood aan reizen. Dat zal herbeginnen zodra er een vaccin is. De luchtvaartsector kent al bijna 25 jaar continu groei. Na elke crisis zagen we een val, en een jaar later hernam de trafiek. Weet u hoe vaak een Europeaan per jaar gemiddeld in het vliegtuig stapt? 1,2 keer! Dat is weinig. Het potentieel is dus gigantisch.'

Corona is niet uw enige rampdossier. Vorig jaar werd Asco het slachtoffer van een cyberaanval. Hoe hebt u die ontdekt?

Boas: 'De aanval is op een vrijdag begonnen in Canada. Er kwam een e-mail binnen die meerdere keren gesignaleerd werd door onze beveiligingssystemen. In die periode zaten hier toevallig veel IT-experten, die bezig waren met het Sonaca-verhaal. Die specialisten zeiden meteen: hola, dat is een cyberaanval! We hebben onmiddellijk al onze systemen afgesloten. Omdat het risico bestond dat we alles verloren bij een heropstart van onze systemen, moesten we de hele IT-architectuur opnieuw bouwen. Dat zal ons uiteindelijk 20 miljoen euro kosten.'

Wie zat achter die aanval?

Boas: 'Moeilijk te zeggen. Velen praten over Rusland of Noord-Korea. Mijn boodschap is duidelijk: je moet niet beknibbelen op veiligheid. Een cyberaanval kan een bedrijf ten gronde richten. Na de aanval zijn we teruggekeerd naar het tijdperk van potlood en papier. We moesten naar de winkel om nieuwe pc’s te kopen. Dat is het vervelende van de industrie 4.0. Het bedrijfsproces is van begin tot eind volledig gedigitaliseerd en geconnecteerd.'

Vreesde u een faillissement?

Boas: 'In 2008 hadden we veel angst omdat we toxische financiële producten bezaten. Maar nu niet. 2009 en 2020 zullen de twee verliesjaren van Asco zijn. Maar alle andere 64 jaar waren we winstgevend.'

Nu de verkoop van Asco niet doorgaat, blijft een industriële parel in Belgische handen. Bent u daar blij om?

Boas: 'We zijn actief in een globale markt. Wij draaien geen omzet in België. We doen 100 procent export, zelfs naar China. Voor onze klanten is Asco niet Belgisch zoals chocolade dat is.'