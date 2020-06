Deal rond Brussels Airlines botst op boetesysteem

De onderhandelingen tussen de Belgische regering en Lufthansa over het reddingspakket voor Brussels Airlines naderen langzaam hun ontknoping. Maar de discussie over de sanctie die Lufthansa krijgt als de luchtvaartmaatschappij het akkoord niet naleeft, blokkeert voorlopig een deal.

De onderhandelingen tussen Lufthansa en de federale regering over staatssteun voor Brussels Airlines blijven stroef lopen. Drie maanden nadat Brussels Airlines 290 miljoen euro hulp vroeg aan de regering-Wilmès om de coronacrisis te overleven is er nog altijd geen deal.

De grootste knoop bij de discussies ligt in het sanctiemechanisme dat in gang schiet als Lufthansa de afspraken niet naleeft, vernam De Tijd. In dat geval zijn er twee mogelijkheden: ofwel betaalt Lufthansa een boete, ofwel wordt de lening die de regering zou geven omgezet in aandelen.

Dat laatste punt ligt erg gevoelig. Lufthansa wil elke overheidsinmenging in de organisatie van zijn business vermijden. Maar ook aan Belgische kant bestaat geen eensgezindheid over de sancties. Zo vindt CD&V-voorzitter Joachim Coens dat de Belgische staat niet in het kapitaal van Brussels Airlines mag stappen.

De kans is weliswaar klein dat het ooit tot een sanctie komt, aangezien dat pas de allerlaatste fase is van een vastgelegd stappenplan als het akkoord niet nageleefd wordt. Maar federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eist in ruil voor financiële steun wel waterdichte garanties over de toekomst van Brussels Airlines. De Belgische regering heeft slechte herinneringen aan de periode waarin Lufthansa Brussels Airlines volledig overnam. De Duitse groep had eind 2016 verschillende beloftes gedaan om de Belgen te paaien, maar voerde die later niet uit.

Vier landen

België is de enige thuismarkt waarop Lufthansa nog geen akkoord bereikt heeft met de regeringen van de door de Duitsers gecontroleerde maatschappijen. Eind april stelde de Zwitserse staat zich al garant voor 1,2 miljard euro aan leningen voor de luchtvaartmaatschappijen Swiss en Edelweiss. Eind mei sloot Lufthansa in Duitsland een akkoord met de regering-Merkel over een reddingspakket van 9 miljard euro.

Begin deze week werd ook een deal over Austrian Airlines bereikt. De Oostenrijkse dochter krijgt 450 miljoen euro steun van Oostenrijk, een pak minder dan de 767 miljoen euro die Austian Airlines had gevraagd. Bovendien steekt Lufthansa 150 miljoen euro eigen kapitaal in Austrian. Volgens Oostenrijkse media garanderen de Duitsers dat Wenen nog tien jaar een hub blijft, op straffe van een boete tot 150 miljoen euro.