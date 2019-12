Dieter Vranckx nieuwe CEO van Brussels Airlines

Er is een opvolger voor Christina Foerster bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Zoals verwacht komt Dieter Vranckx er aan het hoofd.

Als echte luchtvaartexpert en allround manager die de Lufthansa Group goed kent, is Dieter Vranckx de juiste persoon om samen met zijn teams Brussels Airlines naar een hoger niveau te brengen.

Vranckx was sinds mei 2018 financieel directeur en adjunct-CEO van Brussels Airlines en wordt gezien als een pion van Lufthansa. Nadat hij eind jaren 90 zijn carrière bij Sabena begon, vervulde hij allerlei topfuncties bij Lufthansa en de Zwitserse dochter Swiss. Hij was vooral internationaal actief, en was de jongste jaren vanuit Hongkong en Singapore verantwoordelijk voor de Aziatische markt.