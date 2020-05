Dinsdag bijzondere ondernemingsraad bij Brussels Airlines

Moedermaatschappij Lufthansa en de Belgische regering onderhandelen over mogelijke staatssteun voor de Belgische carrier. De woordvoerster van Brussels Airlines, Kim Daenen, wil maandag enkel kwijt dat de directie dinsdag haar plan voor de toekomst gaat voorstellen. Na afloop komt er een persmededeling.

Reboot

Volgens de liberale vakbond zal er ook een communicatie, via webcast, georganiseerd worden voor het personeel. 'We verwachten meer details te krijgen over de toekomst van het bedrijf voor de periode tot 2023', zegt ACLVB-secretaris Filip Lemberechts. Hij vermoedt dat de oefening 'Reboot', het transformatieplan dat het bedrijf tegen 2022 weer op de rails moet zetten, zal worden versneld