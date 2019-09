Directie Skeyes zet vakbonden mes op de keel

De directie van Skeyes wil vandaag op het paritair comité een cruciaal akkoord doorduwen. Maar door het verzet van de christelijke en de liberale vakbond dreigt de sociale onrust opnieuw op te flakkeren.

De maandenlange malaise bij de luchtverkeersleider Skeyes (het vroegere Belgocontrol) nadert haar ontknoping. Na een heet sociaal voorjaar heeft het management op het paritair comité van vandaag een cruciale nota over de planning op de agenda gezet.

Nu kiezen en ruilen de luchtverkeersleiders van Skeyes hun shifts door ze in te vullen op een blad papier dat uithangt. De directie heeft geen enkele macht over die planning, waardoor ze zelfs niet kan vaststellen of de arbeidswetgeving, bijvoorbeeld over opeenvolgende shifts, gerespecteerd wordt.

In het nieuwe protocol planningsmechanisme trekt het management de verantwoordelijkheid voor die planning naar zich toe. Volgens het document, dat De Tijd kon inkijken, zullen de luchtverkeersleiders hun voorkeuren in de toekomst mogen aangeven en shifts onder elkaar kunnen wisselen via een ‘markt’. Maar als er gaten vallen, kan de directie de planning omgooien om de dienstverlening te garanderen.

In ‘exceptionele omstandigheden’ kunnen verkeersleiders bovendien ‘op elk moment van de dag en nacht’ telefonisch worden opgeroepen voor een shift. Hoewel ze maximaal twee keer per jaar kunnen worden opgevorderd en voor zo’n shift een brutopremie van 1.500 euro krijgen, ligt die regel extreem gevoelig. Verkeersleiders, die onder zware druk werken, vrezen daardoor niets meer te kunnen plannen in hun vrije tijd.

CEO Johan Decuyper hoopt de planningsnota vandaag te laten goedkeuren in het paritair comité. Vermoedelijk haalt de directie, die zes van de twaalf zetels bezet, de vereiste tweederdemeerderheid met de steun van de ACOD (2 zetels). De socialistische vakbond, die amper leden telt in de verkeerstoren, was ook de enige die in mei het sociaal akkoord goedkeurde, waarvan de planningsnota een uitwerking is.

Decuyper hoopt op ‘een breed akkoord’ in het paritair comité. Alleen zo kan de sociale vrede in het bedrijf eindelijk terugkeren. Maar dat lijkt ijdele hoop. Net als in mei verzetten de christelijke en de liberale vakbond zich tegen het voorstel van de directie.

Kurt Callaerts, de federaal secretaris van ACV Transcom, is duidelijk als we hem vragen hoe hij zal stemmen. ‘Tegen’, sms’t hij. ‘Er is absoluut geen verbetering voor het personeel, alleen achteruitgang.’ Ook Lennert Mervilde van de liberale bond ACLVB gaat niet akkoord met het voorstel over het planningsmechanisme. ‘Tenzij de tekst fundamenteel wijzigt en de basisprincipes geschrapt worden, stemmen wij tegen.’

Ramkoers

Vooral het ACV staat bij Skeyes onder zware druk van de Belgische Gilde van Luchtverkeersleiders, die al jaren op ramkoers met de directie ligt. Een hoge bron bij de machtige Gilde omschrijft de nota als ‘onaanvaardbaar’. ‘Een sociaal leven is onmogelijk voor mensen met kinderen’, klinkt het.

Maar de directie heeft een stevige stok achter de deur. Als de vakbonden de planningsnota niet goedkeuren, kan de raad van bestuur van Skeyes dat doen zonder goedkeuring van de bonden. De raad van bestuur activeerde in mei het beruchte artikel 35 van de wet van 21 maart 1991 over overheidsbedrijven. Daardoor kan de raad van bestuur zelf voorstellen doen over het personeelsstatuut van de verkeersleiders.

Als het paritair comité er niet uitraakt, kan de raad zelf over het voorstel beslissen. Maar zo’n opgelegd besluit kan gezien worden als een oorlogsverklaring aan de luchtverkeersleiders, die in een wip het luchtruim kunnen lamleggen.

De grote vraag is hoe de verkeersleiders zullen reageren als het paritair comité de planningsnota toch goedkeurt. Callaerts wil alleen kwijt dat hij vandaag bekendmaakt wat dan zal gebeuren. Volgens de bron bij de Gilde zijn acties ‘zeker en vast mogelijk’.

Nieuwe acties zijn voor de directie van Skeyes een absoluut rampscenario. De luchtverkeersleider moest dit jaar al regelmatig ’s nachts het luchtruim sluiten omdat er onvoldoende luchtverkeersleiders waren. Volgens de verkeersleiders was dat te wijten aan het grote personeelstekort, volgens critici meldden personeelsleden zich valselijk ziek.

Kritiek

De regelmatige miserie bij Skeyes leverde het bedrijf tonnen kritiek op. Brussels Airlines leed in mei 4 miljoen euro schade door de acties van de luchtverkeersleiders. In juni eiste de luchtvaartmaatschappij samen met Brussels Airport, TUI Fly en de bagageafhandelaar Swissport dwangsommen tegen Skeyes bij de rechter in kortgeding. Ook uit politieke hoek regende het kritiek. Zo opperde Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) het idee van een regionalisering van de luchtverkeersleiding.

Mocht het paritair comité de nota goedkeuren, zou dat een enorme overwinning zijn voor Decuyper. De voormalige kabinetschef van ex-staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) haalde Skeyes de voorbije jaren financieel uit het slop, maar zijn stijl botste op veel ongenoegen bij het personeel.