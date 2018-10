Directie stuurt deurwaarder naar Aviapartner

De directie van de bagageafhandelaar stelt dat de vakbonden werkwilligen tegenhouden en de Aviapartner-wagentjes voor gebruik op het tarmac geblokkeerd hebben.

Het sociaal conflict bij de bagage- en cargoafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport ontspoort. Terwijl de sfeer tussen de bonden en de directie al onder het vriespunt zit, stuurt de directie een gerechtsdeurwaarder naar Aviapartner. De directie zegt dat de stakers auto's rond de Aviapartner-wagentjes - om de vliegtuigen te duwen - geparkeerd hebben om ze te blokkeren.

Er is zelfs sprake van dat een deel van het personeel de batterijen en sleutels van de wagentjes gestolen heeft. De directie vindt dat werkwilligen ondanks de staking het recht hebben de bagage te lossen van vliegtuigen die eerder op Zaventem zijn geland.

De directie wil de deurwaarder daarom vaststellingen laten doen. Maar veel meer kan hij ook niet doen. Bij de directie is te horen dat een harde kern bij het Aviapartner-personeel al langer de organisatie gijzelt.

Een harde kern bij het Aviapartner-personeel gijzelt de organisatie al langer.

Bij de bonden wordt de beschuldiging van de directie in alle toonaarden ontkend. 'Dit klopt niet. Het is niet zo dat werkwilligen worden tegengehouden. Er staan zelfs geen stakingspiketten. De mensen komen niet werken omdat ze dat simpelweg niet willen door de vertrouwensbreuk met de directie. Het helpt echt niet dat de directie dit soort geruchten verspreidt', stelt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV.

Sociaal bemiddelaar

Nadat donderdag een spontane staking is uitgebroken, onderhandelen de directie en de bonden al dagen vruchteloos over de werkvoorwaarden. Volgens de bonden moet het personeel superflexibele en lange dagen kloppen tegen bodemsalarissen. De directie is van oordeel dat de bonden onredelijke eisen stellen en desinformatie verspreiden over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

De tussenkomst door een sociaal bemiddelaar van de federale overheidsdienst Werk kon geen soelaas brengen. Aviapartner-voorzitter Laurent Levaux haalde zondagavond na nieuw mislukt overleg bijzonder zwaar uit naar de bonden.

De vier directieleden storen zich intussen aan de grote delegatie vakbondslui tegenover hen. 'Er zitten er 25 die elk hun puntje willen binnenhalen. Dat gaat niet.' Pogingen om het overleg efficiënter te doen lopen met minder mensen mislukten tot nu. Bij de bonden klinkt het dat de directie beter voorzitter Laurent Levaux mee aan tafel zou halen. 'Ze moeten hem toch continu bellen om te reageren op onze voorstellen', aldus de bonden. De Britse CEO Clive Sauvé-Hopkins is met vakantie, maar hij zou intussen op de terugweg zijn naar Brussel.

Premiestelsel

De discussie blokkeert rond het premiestelsel en het omzetten van tientallen interimcontracten in vaste en tijdelijke contracten. Volgens de directie eisen de bonden boven op een eerder afgesproken premie van 250 euro nog eens 750 euro extra voor het duizendtal personeelsleden, enkel voor deze winter. 'Dat is absurd.'

De bonden eisen daarnaast dat 30 interimcontracten worden omgezet in tijdelijke contracten. Daar was in januari al een akkoord over, maar volgens de bonden zijn er fouten in de lijst geslopen met namen die er twee keer op staan. Laurent Levaux zei zondagavond dat een tijdelijk contract van zes maanden klaarligt voor 78 interimkrachten. De enige voorwaarde is dat ze al twee maanden bij Aviapartner werken.

'Het is niet enkel een kwestie van geld, maar vooral van de juiste organisatie', zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. 'Onze mensen klagen over de onhoudbare druk en werklast. Het materiaal op de piste is ook niet in orde. Er zijn geen veiligheidsgordels. De auto's hebben geen deuren en de remmen werken niet. Onlangs vlamde iemand met een karretje tegen de muur', luidt het.

Het materiaal op de piste is ook niet in orde. Er zijn geen veiligheidsgordels. De auto's hebben geen deuren en de remmen werken niet. Onlangs vlamde iemand met een karretje tegen de muur. Fouad Bougrine Vakbond ACLVB