'Dit is geen normaal sociaal overleg meer bij Aviapartner'

Het sociaal conflict bij de bagageafhandelaar Aviapartner moet snel van de baan, want anders dreigt er op Zaventem permanente economische schade met banenverlies. Dat zegt Jean-Paul Van Avermaet, de voorzitter van de lokale werkgeverskoepels.

Jean-Paul Van Avermaet is voorzitter van Voka Vlaams-Brabant en afscheidnemend voorzitter van Voka Metropolitan (Brussel). Hij kent, als topman van de beveiligingsfirma G4S, Brussels Airport goed. De ex-Carestel-baas was begin jaren negentig zelf nog aan de slag bij Aviapartner, de bagageafhandelaar die nu al bijna een week lam ligt door een staking.

Er is een vraag die hem bezighoudt. 'Hebben de vakbonden en de directie bij Aviapartner in de voorbije maanden wel alle middelen van het sociaal overleg uitgeput om de huidige patstelling te vermijden? Je zou denken van niet.'

Schermvullende weergave Jean-Paul Van Avermaet, de voorzitter van Voka Vlaams-Brabant. ©BELGA

Het sociaal conflict is volgens hem niet tijdig ontmijnd, en daardoor totaal ontspoord. 'Er is een groot verschil tussen een prikactie en de zware acties die we nu meemaken, waarbij passagiers in zekere zin gegijzeld worden en het imago van de luchthaven besmeurd en kapotgemaakt wordt.'

Is de staking disproportioneel?

Jean-Paul Van Avermaet: 'Daarvoor ken ik de interne keuken van Aviapartner te weinig. Maar wat wel duidelijk is: dit is geen normaal sociaal overleg meer, van beide zijden. Er bestaan nochtans middelen - je kan bijvoorbeeld vanaf dag 1 een sociaal bemiddelaar vragen - die de lont uit het kruitvat kunnen halen. Waarom werden de alarmbellen niet tijdig gehoord?'

Hoe groot is de economische schade voor de luchthaven?

Van Avermaet: 'Iedere zware actie - en dit is er zeker een - leidt tot imagoschade. Luchtvaartmaatschappijen gaan niet met plezier vliegtuigen aan de grond houden of vluchten annuleren. Op korte termijn lopen we als land inkomsten mis omdat buitenlanders niet naar België komen.'

'De schade op lange termijn lijkt me voorlopig beperkt. Er zijn ook sociale conflicten in andere luchthavens, dus Zaventem staat daarin niet alleen. De luchthaven was wel op weg naar recordcijfers. De cijfers voor 2018 zullen nu iets lager uitvallen dan gedacht. Of er blijvende schade is, zullen we pas zien in de cijfers voor 2019.'

'Allerhande wetgeving die de groei van het luchtverkeer beperkt, heeft wellicht een groter negatief effect op de ontwikkeling van de luchthaven dan deze staking. Wat niet betekent dat we er niet alles aan moeten doen om dit soort acties te vermijden. Hoe vaker ze voorvallen, hoe zwaarder dat weegt op het imago van de luchthaven. We moeten zeker vermijden dat dit soort sociale acties een repetitief karakter krijgen.'

Wat als de staking blijft voortduren?

Van Avermaet: 'De vraag is waar de grens van aanvaarding ligt bij de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. We zijn die grens aan het naderen. Dit mag dus niet blijven duren. Als luchtvaartmaatschappijen het beu zijn en definitief uitwijken naar naburige luchthavens, wordt de economische schade permanent en wordt ook de werkgelegenheid op de luchthaven getroffen.'

'Door de staking worden 100 tot 140 vluchten per dag geannuleerd. Dat zijn enorme aantallen. Dat is vergelijkbaar met een kleine luchthaven op zich.'

Kan de luchthavenuitbater niet ingrijpen en de bagage van de getroffen vluchten door Swissport, de tweede uitbater op Zaventem, laten afhandelen?

Van Avermaet: 'Dat lijkt me geen goed idee, want dat zou neerkomen op het breken van een staking door een externe partij. Zoiets is volgens de sociale tradities van dit land niet aan de orde. Het zou alleen maar het conflict doen verergeren. Vanuit mijn verleden weet ik ook dat er een stilzwijgend akkoord is tussen de afhandelaars om bij elkaar geen staking te gaan breken, om geen olie op het vuur te gieten.'