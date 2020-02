Doek valt over Air Italy

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air Italy houdt er na zware verliezen mee op. Daardoor gaan 1.200 banen voor de bijl.

Het is einde verhaal voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air Italy, het vroegere Meridiana. De aandeelhouders hebben beslist dat de onderneming zal worden geliquideerd, zo maakte Air Italy dinsdag bekendgemaakt. Er gaan zowat 1.200 jobs verloren.

'Van 11 tot en met 25 februari zullen alle vluchten van Air Italy door andere maatschappijen verzekerd worden, op de geplande dagen en uren', zo staat in een persbericht van de luchtvaartmaatschappij. 'Al wie later een vlucht had geboekt, zal worden terugbetaald of omgeboekt.'

Verliezen

Over het nakende einde van Air Italy was dinsdagochtend al bericht. Italiaanse media meldden een verlies van zowat 200 miljoen euro in 2019, en van 164 miljoen euro in 2018. Air Italy werd pas twee jaar geleden opgericht, als de doorstart van voorganger Meridiana, en wilde profiteren van de moeilijkheden bij Alitalia, de belangrijkste Italiaanse luchtvaartmaatschappij die ook nog niet definitief gered is.