Doek valt over iconische jumbojet van Boeing

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Boeing stopt binnen een tweetal jaar met de productie van zijn 747-jumbojet. Toen het legendarische toestel 50 jaar geleden zijn debuut maakte, betekende dat meteen het startschot voor het massatoerisme.

Officieel heeft Boeing zijn beslissing nog niet bekendgemaakt, maar volgens het financiƫle persagentschap Bloomberg rolt de laatste 747 eind 2022 van de band. Daarmee komt een einde aan een halve eeuw luchtvaartgeschiedenis.

Op 22 januari 1970 ging de eerste Boeing 747 officieel de lucht in, een vlucht van PanAm van New York naar Londen. Met zijn vier motoren, een neus die kon openen om cargo in te laden en een deel dat uit twee etages bestond - inclusief wenteltrap op het tweede dek te bereiken - gold de 747 meteen als baanbrekend, als passagiers- en als vrachtvliegtuig.

1.557 toestellen Sinds 1970 verkocht Boeing 1.557 exemplaren van zijn iconische 747-toestel.

Langere afstanden werden mogelijk, meer passagiers konden vervoerd worden, en zo lag het iconische toestel van Boeing aan de basis van het mondiale massatoerisme. Vier miljard mensen zouden ooit al met een 747 gevlogen hebben.

Queen of the Skies

Tot de komst van de Airbus 380 in 2007 was de 747 het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. 'Jumbo Jet' werd haar bijnaam, of 'Queen of the Skies' - koningin der hemelen. De voorbije 50 jaar verkocht Boeing er liefst 1.557 van, goed voor een geschatte bedrijfswinst van ruim 100 miljard dollar.

De voorbije decennia raakte de 747 haar royale status wel geleidelijk kwijt. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen verkozen tweemotorige toestellen, die minder gulzig brandstof verbruikten en vaak nog meer passagiers aan boord konden hijsen. De coronacrisis, die het luchtverkeer in vrije val heeft gebracht, zal veel vliegconcerns de komende tijd nog meer dwingen te besparen.

Verlieslatend

Vanaf de jaren 90 werd de Boeing 777 dan ook de populairste productie van het bedrijf uit Seattle. Ook het Europese concern Airbus besliste al de productie van zijn viermotorige 380, waarvan het er maar 251 verkocht en die als een mislukking geldt, stop te zetten.

40 miljoen verlies De jongste jaren zou Boeing per 747-toestel 40 miljoen dollar verlies geleden hebben.