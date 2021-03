Dreigend verlies van 176 jobs bij Ryanair van baan na looninlevering

De lagekostenmaatschappij Ryanair trekt haar plannen in om 176 banen te schrappen in ons land. De directie en de bonden hebben een akkoord bereikt over een loonsvermindering van 8 procent.

De coronapandemie treft de luchtvaart recht in het hart. Om kosten te besparen had de Ierse lagekostenmaatschappij een plan op tafel gelegd om in Europa 3.000 banen te schrappen.

In een aantal landen, zoals Duitsland en Italië, was Ryanair erin geslaagd een sociaal akkoord af te sluiten en het personeel te dwingen tot het inleveren van een deel van hun loon. Maar in enkele landen, waaronder België, Spanje en Portugal, gingen de vakbonden dwarsliggen.

In België was er in september wel een akkoord met de piloten om hun lonen met 20 procent te laten dalen. Maar de gesprekken met het cabinepersoneel liepen veel minder vlot. Ryanair dreigde daarop met ontslagen en verhoogde het aantal bedreigde banen enkele keren. In januari werd nog gesproken van 176 jobs. Ryanair telt circa 500 werknemers in ons land, van wie 360 bij het cabinepersoneel.

Akkoord tot 2025

De ontslagdreiging is van de baan, omdat de directie en de bonden een ontwerp van sociaal akkoord hebben bereikt. In het ontwerp staat een looninlevering van 8,3 procent voor de stewards en stewardessen, maar ze krijgen in ruil 19 vakantiedagen extra. De directie belooft ook 50 contracten van bepaalde duur om te zetten in contracten van onbepaalde duur, zegt vakbondsman Hans Elsen van ACV Puls.