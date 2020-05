Dreigende ontslagronde bemoeilijkt redding Brussels Airlines

Brussels Airlines maakt zich op voor een herstructurering. Dat leidt tot grote onrust bij het personeel.

'Als we iets van jullie willen, antwoorden of helpen jullie nooit. Maar als jullie iets van ons willen, moeten we presteren.' Op de interne internetfora van Brussels Airlines spuwen werknemers (anoniem) hun gal over de bijzonder onzekere toekomst van het bedrijf.

Door de coronapandemie houdt de Belgische luchtvaartmaatschappij haar vliegtuigen sinds midden maart aan de grond. Eind deze maand is het geld op. Om de crisis te overleven vraagt het bedrijf 290 miljoen euro staatssteun aan de Belgische regering.

De regering-Wilmès wil in ruil daarvoor duidelijke garanties van eigenaar Lufthansa over investeringen in Brussels Airlines en de ontwikkeling van Zaventem. De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. Lufthansa-CEO Carsten Spohr komt wellicht deze week naar de Wetstraat om de deal af te kloppen.

Ontslagen

Langs verschillende kanten valt te horen dat ontslagen bij Brussels Airlines onvermijdelijk zijn. Voormalig covoorzitter Etienne Davignon voorspelde eerder dat Brussels Airlines zijn activiteiten 25 à 30 procent zal moeten inkrimpen. Spohr stelde gisteren op de aandeelhoudersvergadering van Lufthansa dat Brussels Airlines zijn vloot moet reduceren. Spohr maakte ook duidelijk dat aan staatssteun geen verbod op ontslagen kan worden gekoppeld.

Bovendien eiste Lufthansa eerder al dat Brussels Airlines zijn geplande herstructureringsprogramma Reboot versnelt. Dat plan, dat een kostenbesparing van 160 miljoen euro op jaarbasis voorziet, moet de rendabiliteit van Brussels Airlines fors verhogen.

4.000 Werknemers Brussels Airlines Het blijft koffiedik kijken hoeveel van de 4.000 jobs bij Brussels Airlines bedreigd zijn.

Om die herstructurering mogelijk te maken overweegt Lufthansa het kapitaal van Brussels Airlines verhogen. De toepassing van de wet-Renault over collectief ontslag wordt niet uitgesloten. In de wandelgangen is sprake van een sociaal plan ter waarde van 50 à 100 miljoen euro.

De combinatie van de crisis en de sowieso geplande herstructurering maken de reddingsoperatie erg delicaat voor de federale regering. Het valt moeilijk te verkopen dat de regering massaal steun geeft aan aan bedrijf dat tegelijk een grote ontslaggolf aankondigt.

Prognose

Hoeveel van de 4.000 jobs bedreigd zijn, blijft koffiedik kijken. Prognoses zijn moeilijk te maken gezien de nooit geziene crisis waarin de luchtvaartsector zich bevindt. Brussels Airlines stelde zijn herstart onlangs (opnieuw) uit tot 1 juni. Spohr verwacht dat Lufthansa pas tegen 2023 zijn 'nieuwe evenwicht’ zal vinden.

Wellicht probeert Brussels Airlines zo lang mogelijk verder gebruik te maken van de Belgische systemen voor tijdelijke werkloosheid. Dat concept is evenwel niet geliefd bij het cabinepersoneel van Brussels Airlines.

Stewards en stewardessen krijgen een relatief laag basisloon, dat zeker bij nachtwerk fors stijgt dankzij ruime en fiscaal interessante extra vergoedingen. Omdat de uitkering voor tijdelijke werkloosheid berekend wordt op het basisloon, verdienen de werknemers een pak minder nu de vloot stilligt.