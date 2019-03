Drie nieuwe aandeelhouders aan boord bij Brussels Airport

Het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en verzekeraar Swiss Life kopen het belang (36%) van Macquarie in het kapitaal van Brussel Airport. De prijs van de transactie is niet bekend.

Hoeveel APG & co op tafel leggen voor het belang van Macquarie is niet bekend. Tot nu toe was er sprake van een prijskaartje van 2 miljard euro. Daarmee is het voorlopig de grootste Belgische deal van het jaar. De twee andere aandeelhouders van de luchthaven - het pensioenfonds van het onderwijzend personeel van de Canadese provincie Ontario (OTPP, 39%) en de federale regering (25% + 1 aandeel) verkochten hun aandelen niet.

Stevig rendement

Voor Macquarie is Brussels Airport een bijzonder rendabele investering geweest. Toen de groep 70 procent van de luchthaven kocht in 2004, betaalde ze 735 miljoen euro. Even later verhoogden de Australiërs dat tot 75 procent, wat ze al ruim terugverdienden via de dividendenstroom van Brussels Airport en de verkoop van een pakket van 39 procent aan OTPP in 2011. Dat bracht Macquarie toen naar verluidt 750 miljoen op.