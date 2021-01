Driekwart minder reizigers in Zaventem

Brussels Airport vervoerde vorig jaar 74 procent minder reizigers dan een jaar eerder. De vrachttak presteerde opvallend goed.

Brussels Airport heeft een dramatisch jaar achter de rug. De nationale luchthaven noteerde vorig jaar 6,7 miljoen reizigers, een daling van 74 procent tegenover het recordjaar 2019.

Het coronavirus domineerde het jaar in Zaventem. De lockdowns en reisbeperkingen in vele landen hadden een enorme impact op de cijfers. '2020 was een heel vreemd en moeilijk jaar voor de luchtvaartsector', zegt luchthavenbaas Arnaud Feist.

Brussels Airport kende nochtans een goede start van 2020. De luchthaven vervoerde in januari en februari 3,5 miljoen reizigers, 5 procent meer dan een jaar eerder. De passagiers in die maanden zijn uiteindelijk goed voor meer dan de helft van de totale jaartrafiek in Zaventem.

Bij de uitbraak van de coronapandemie in Europa stortte het luchtverkeer volledig in elkaar. In de zomermaanden steeg het aantal passagiers opnieuw. Maar door de nieuwe lockdowns verlaagde dat cijfer in de herfst.