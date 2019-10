Drone-producenten weer met pootjes op de grond

Enkele grote namen uit de drone-industrie trokken er de voorbije maanden de stekker uit. Is dit de grote crisis na de hype? ‘In Europa wordt vooral gewacht op eengemaakte regelgeving.’

De persberichten en nieuwtjes over innovatieve dronetoepassingen blijven met de regelmaat van de klok in de mailbox van onze redactie belanden. Die anekdotische verhalen, van de eerste medische dronevlucht in ons land tot de eerste commerciële pakjesvluchten in de VS, wekken de indruk dat de sector nog altijd springlevend is en op het punt van de grote doorbraak staat.

Maar achter die façade schuilt een ander verhaal. De Franse gadgetfabrikant Parrot, die de afgelopen jaren op grote techbeurzen altijd in de kijker liep met zijn droneshows, stopte in juli met de productie van speelgoeddrones. Ook GoPro, bekend van zijn actiecamera’s, gelooft niet langer in het vliegende speeltuig.

‘Veel consumenten die de voorbije jaren een drone kochten voor onder de kerstboom lieten die na een paar keer vliegen in de kast liggen. Het nieuwe is eraf, ook omdat de strenge wetgeving weinig toelaat’, zegt Ronny Kenens over dat bekoelde enthousiasme. Kenens, een dronefanaat die mee aan de basis lag van de Limburgse start-up DroneMatrix, runt het consultingbedrijf Drone Innovators.

De drones die wel nog onder de kerstboom liggen, zijn vooral van goedkopere, Chinese makelij. Vooral het Chinese merk DJI is met de marktaandelen gaan lopen die Parrot en andere hebben laten liggen.

Gatewing

Maar de crisis gaat verder dan de speelgoedtuigjes. Ook in de markt voor zakelijke toepassingen gooiden enkele prominente namen uit de sector, zoals de Amerikaanse scale-ups Airware en CyPhy, de handdoek in de ring. Ons land bleef evenmin gespaard. Afgelopen zomer sloot de Gentse dronefabrikant Gatewing in alle stilte de deuren. De beloftevolle maker van volautomatische vliegtuigjes was na twee overnames in handen gekomen van het Amerikaanse Delair-Tech, dat besloot zijn wereldwijde productie in het Franse Toulouse (in de schaduw van de vliegtuigbouwer Airbus) onder te brengen.

België telt zo’n 1.700 erkende dronepiloten. Maar 300 à 400 kunnen er ook min of meer van leven. Mark Vanlook CEO Droneport

Het zakelijke potentieel van drones is nochtans niet weg, maar de markt heeft meer tijd nodig om tot wasdom te komen dan enkele jaren geleden werd gedacht, zeggen specialisten.

‘De industriële dronemarkt staat wereldwijd nog in haar kinderschoenen. Je ziet dat zich in diverse sectoren toepassingen ontwikkelen. Sommige daarvan worden matuurder, maar we zijn er nog niet’, zegt Mark Vanlook, CEO van DronePort, een incubatie- en testcentrum voor dronetechnologie in Sint-Truiden.

Om een industriële toepassing te ontwikkelen heb je meer nodig dan een drone: camera’s, sensoren, dataverbindingen, gespecialiseerde software… De ontwikkeling en integratie van al die technologie kost flink wat geld, terwijl het rendement van veel projecten nog onzeker is.

Lappendeken van regels

De beperkte schaalbaarheid van dronetoepassingen is een ander probleem. De wetgeving rond drones in Europa is een lappendeken, met in elk land andere verboden en verplichtingen. Dat maakt het voor start-ups moeilijk standaardoplossingen te ontwikkelen die ze in verschillende landen kunnen verkopen, klinkt het. ‘De markt verwacht daarom veel van de harmonisering van de Europese wetgeving. Vanaf juli volgend jaar moeten alle landen dezelfde regels volgen’, zegt Vanlook.

‘Wat ook zou helpen, zijn nieuwe regels om de risicoperceptie rond drones te verminderen’, zegt Kenens. ‘Mensen accepteren wel dat een helikopter over een menigte vliegt omdat ze vertrouwen hebben in de menselijke piloot en de regelgeving. Datzelfde moet je kunnen bereiken voor drones, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere propellors of door antibotssystemen te verplichten.’

Voor kleine droneondernemers die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt is het intussen schrapen om rond te komen. ‘België telt zo’n 1.700 erkende dronepiloten. Maar 300 à 400 van hen kunnen er ook min of meer van leven’, zegt Vanlook. ‘Het is niet omdat je met een drone kunt vliegen dat je een ondernemer bent die een complexe toepassing op maat van de klant kan ontwikkelen. Ook de wetgeving is log en moeilijk te volgen.’

Vanlook noemt het wel een goede zaak dat de markt aan het consolideren is, waarbij kleine ondernemers samengaan of zich verenigen in platformen zoals DR-ONE. ‘Via zo’n platform kunnen opdrachten verdeeld worden en afspraken gemaakt worden over het prijsbeleid. Dat is een goede trend.’