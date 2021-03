Duikvlucht Rolls Royce nog dieper dan verwacht

Een recordverlies van 4 miljard pond en 7.000 gesneuvelde banen, and counting. De Britse motorenbouwer Rolls-Royce likt zijn wonden en probeert activa te verkopen om de coronacrisis te verteren.

De volledige luchtvaart- en transportsector kreeg klappen tijdens de coronacrisis. Ook voor de Britse motorenfabrikant Rolls Royce was 2020 een rampjaar. Het bedrijf dook 4 miljard pond (4,7 miljard euro) in het rood. Met een verdubbeling tegenover 2019 is dat een recordverlies, nog erger dan de 3,1 miljard pond (3,6 miljard euro) die de analisten hadden voorspeld.