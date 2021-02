Duitse Lufthansa-miljardair Heinz Thiele overleden

De Duitse miljardair die zich vorige zomer lang verzette tegen de nationalisering van luchtvaartmaatschappij Lufthansa is overleden. Heinz Hermann Thiele maakte fortuin met de remspecialist Knorr-Bremse.

Heinz Hermann Thiele is op 79-jarige leeftijd overleden. De zakenman bouwde de onderdelenfabrikant Knorr-Bremse uit tot een wereldleider in automatische rem- en rijhulpsystemen voor treinen en vrachtwagens. Knorr-Bremse, een gigant met 28.000 werknemers en ruim 7 miljard euro omzet trok in 2018 naar de beurs in Frankfurt . Zijn fortuin, grotendeels geparkeerd in Stella Vermögensverwaltung, werd midden vorig jaar geschat op 17,5 miljard dollar.

Dat hij een van de rijkste Duitsers zou worden, had niemand verwacht. Zijn vader was krijgsgevangene van de Sovjettroepen en het gezin Thiele leefde na de Tweede Wereldoorlog in armoede. De jonge Heinz Thiele ging aan de slag als bordenwasser en vrachtwagenchauffeur om zijn rechtenstudie te kunnen betalen.

Hij ging als bedrijfsjurist aan de slag bij Knorr-Bremse en werd op een opmerkelijke manier eigenaar van dat bedrijf. Als bedrijfsjurist moest hij in 1969 meehelpen een koper zoeken voor de familie Knorr. Deutsche Bank stelde hem toen een managementbuy-in voor.

Lufthansa

3,9 miljard Beursgang De beursgang van Knorr-Bremse leverde de familie Thiele 3,9 miljard euro op

Hij kwam vorig jaar vaak in het nieuws omdat hij zich als grootste privé-aandeelhouder van Lufthansa verzette tegen de nationalisering van de luchtvaartmaatschappij, de moeder van Brussels Airlines. Thiele was al aandeelhouder maar had zijn belang opgetrokken tot 15 procent toen Lufthansa zwaar getroffen werd door de coronacrisis. Hij haalde zijn slag echter niet thuis, want de staat werd de grootste aandeelhouder.

Thiele stond bekend als een harde zakenman die gewend was zijn zin te krijgen. Zijn zoon werd na een ruzie uit het bedrijf gezet en ook externe CEO's hadden het moeilijk met de erevoorzitter die vaak nog in een kantoor naast hen de zaken kwam mee kwam opvolgen.