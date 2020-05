Duitse discussie vertraagt redding Brussels Airlines

De onderhandelingen in Duitsland over een steunpakket voor Lufthansa raken maar niet rond. Daardoor moet ook dochter Brussels Airlines wachten op redding.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa onderhandelt met de Duitse overheid over een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro. Dat bevestigde het moederbedrijf van Brussels Airlines donderdag. Volgens Lufthansa duren de 'onderhandelingen en het politieke beslissingsproces' voort.

De Duitse regering wil in ruil voor staatssteun een belang van 25 procent plus één aandeel en een zitje in de raad van bestuur. Daardoor krijgt de overheid in de praktijk een blokkeringsminderheid in handen. De regering eist ook dat Lufthansa tijdelijk geen dividend uitkeert.

Lufthansa liet zijn personeel vorig weekend nog weten dat het bedrijf snel een akkoord verwachtte over een reddingsplan met de Duitse regering. Dat blijkt evenwel moeilijker dan gedacht. Heel wat partijgenoten van de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel, waaronder de federale verkeersminister Andreas Scheuer, sluiten zich aan bij de wens van Lufthansa voor een 'stille' participatie van de staat. Vooral Lufthansa-CEO Carsten Spohr huivert voor politieke inmenging.

'Erop of eronder'

De aarzeling in Duitsland laat zich voelen tot in België. Volgens welingelichte bronnen was het deze week 'erop of eronder' voor Brussels Airlines, de Belgische dochter van Lufthansa. Maar zolang Lufthansa geen oplossing in Duitsland kan afkloppen, blijft het ook wachten op een Belgische deal.

Brussels Airlines, dat 4.000 mensen in dienst heeft, vraagt 290 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven. Maar de federale regering wil duidelijke garanties van Lufthansa over toekomstige investeringen in de Belgische dochter en in de cruciale Zaventemse hub.

Het uitblijven van een oplossing veroorzaakt ergernis in Zaventem. Waarnemers wijzen erop dat de Franse en Nederlandse regering de luchtvaartcombinatie Air France-KLM twee weken geleden al een miljardensteun toeschoven. KLM begon maandag opnieuw te vliegen naar acht Europese bestemmingen. Daardoor dreigt Brussels Airlines cruciale tijd te verliezen tegenover zijn concurrenten.