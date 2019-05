Duitse luchtverkeersleiders krijgen 2.000 euro per extra shift

De Duitse overheid lokt luchtverkeersleiders met een premie van 2.000 euro per extra shift om deze zomer vertragingen in het Duitse luchtruim te vermijden.

De Duitse verkeersleidersdienst DFS heeft in de zomervakantie naar eigen zeggen tientallen verkeersleiders te weinig. Het tekort dreigt deze zomer ernstige vertragingen in het Duitse luchtruim te veroorzaken. De verkeersleiders mogen hoogstens één extra shift per maand presteren omdat ze in de piekperiode al overbelast zijn.

Duitse luchtverkeersleiders krijgen daarom deze zomer een premie van 2.000 euro per extra gewerkte dag. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel.

Het gaat ons niet alleen om geld.' Markus Siebers Duitse vakbondsman

Toch lopen de onderhandelingen met de Duitse vakbonden over het premievoorstel moeizaam. De bonden willen dat niet alleen de verkeersleiders maar ook data-experten en technici extra shifts mogen draaien. 'Het gaat ons niet alleen om geld, maar ook om de vraag, wie aan het model kan deelnemen', zegt vakbondsman Markus Siebers aan Der Spiegel. De vakbonden eisen ook een akkoord over de opleiding en recrutering van nieuw personeel om tekorten in de toekomst te vermijden.

Skeyes

De discussie in Duitsland doet hard denken ook de situatie bij het Belgische Skeyes. Daar voeren verkeersleiders al maanden actie tegen het gebrek aan personeel en de hoge werkdruk.

We hebben nooit meer geld gevraagd voor de verkeersleiders. Kurt Callaerts Christelijke vakbond ACV

Een voorstel van de directie dat neerkwam op een extra premie van 25.000 euro per jaar per verkeersleider, kon de Skeyes-werknemers niet bekoren. 'We hebben nooit meer geld gevraagd voor de verkeersleiders, maar wel respect voor de wet, oplossingen voor loopbaanonderbrekingen en voldoende personeel', stelde de christelijke vakbondsman Kurt Callaerts daarover.

Dat het de goedbetaalde Belgische verkeersleiders niet om geld gaat, is evenwel met een korreltje zout te nemen. De premies die de christelijke vakbond ACV in een tegenvoorstel deed, zouden volgens ingewijden dubbel zoveel bedragen als in het oorspronkelijke voorstel van de Skeyes-directie.