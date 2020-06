Duitse miljardair dreigt reddingsplan Lufthansa te torpederen

De Duitse miljardair Heinz Hermann Thiele lijkt niet van plan op 25 juni het reddingsplan van 9 miljard euro voor Lufthansa zijn zegen te geven. Als er niet voldoende steun is, moet de luchtvaartmaatschappij bescherming zoeken tegen haar schuldeisers.

De Duitse regering en Lufthansa kwamen onlangs overeen een reddingsplan van 9 miljard euro op poten te zetten voor het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines. In ruil zou de Duitse overheid een belang van 20 procent krijgen in Lufthansa, net als twee zetels in de raad van bestuur.

Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 25 juni moeten de aandeelhouders van Lufthansa zich daarmee akkoord verklaren. Maar dat dreigt geen wandeling in het park te worden.

Op de rem staan

Want de Duitse miljardair Heinz Hermann Thiele, die onlangs zijn belang in Lufthansa heeft opgetrokken tot 15 procent, kant zich tegen de plannen. In een interview met Frankfurter Allgemeine Zeitung benadrukt Thiele dat hij de overheid liever niet in het kapitaal ziet. Hij wijst erop dat andere landen die hun luchtvaartmaatschappijen te hulp schieten, zoals Nederland en Frankrijk bij Air France/KLM, geen aandelenbelang opeisen. Hij vreest ook dat de overheid op de rem gaat staan bij een forse herstructurering bij Lufthansa.

‘Het is mijn overtuiging dat de overheid niet de beste ondernemer is’ Heinz Hermann Thiele Erevoorzitter Knorr-Bremse

Thiele verwijt het management van Lufthansa ook dat de aandeelhouders weinig tijd krijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. ‘Alle mogelijkheden zijn nog niet voldoende onderzocht.’ Of hij op 25 juni effectief tegen gaat stemmen, laat hij in het midden.

Wereldspeler

Thiele is niet de eerste de beste. Zijn vader was krijgsgevangene van de Sovjettroepen en het gezin leefde na de Tweede Wereldoorlog in armoede. Thiele ging aan de slag als bordenwasser en vrachtwagenchauffeur om zijn rechtenstudie te kunnen betalen. Vandaag is de 79-jarige industrieel een van de rijkste Duitsers. De familiale holding Stella Vermögensverwaltung, die hij met zijn dochter beheert, heeft 70 procent van het industrieel concern Knorr-Bremse in handen.

13 miljard Beurswaarde Knorr-Bremse Heinz Hermann Thiele controleert 70 procent van Knorr-Bremse, een Duits conglomeraat met een beurswaarde van 13 miljard euro

Dat bedrijf is onder Thieles bewind uitgegroeid tot een wereldspeler in remsystemen voor treinen, metrostellen en vrachtwagens en heeft een beurswaarde van 13 miljard euro. Thiele begon er als jurist in 1969 en klom gestaag op. In 1984 werd hij CEO, en vijf jaar later was hij de enige aandeelhouder van het conglomeraat dat vorig jaar goed was voor 6,9 miljard euro omzet en 29.000 werknemers telt in meer dan 30 landen. Knorr-Bremse realiseerde in 2019 een nettowinst van 632 miljoen euro.

Kantoor naast CEO

Ondanks zijn gevorderde leeftijd blijft Thiele nauwgezet toezien op de gang van zaken bij Knorr-Bremse. Hij is er erevoorzitter en zit vier dagen per week in zijn kantoor naast de nieuwe CEO. De vorige topman heeft hij vorig jaar nog de deur gewezen.

De voorbije jaren heeft Thiele belangen in andere bedrijven opgebouwd. Zo controleert hij de helft van Vossloh, een producent van spoor- en verkeerstechnologische systemen.

Beslissende stem

En hij bezit ook 15 procent van Lufthansa, waar hij in de raad van bestuur zit. De raad van bestuur van Lufthansa gaat ervan uit dat er op de aandeelhoudersvergadering minder dan de helft van het kapitaal aanwezig zal zijn. Het plan moet worden goedgekeurd met tweederdemeerderheid, dus is de stem van Thiele beslissend.