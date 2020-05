'Duitse regering heeft akkoord over redding Lufthansa'

In ruil voor 9 miljard euro wil Duitsland een belang van 25 procent in de vliegmaatschappij Lufthansa, die in geldnood zit door de coronacrisis. Dat kan gevolgen hebben voor de onderhandelingen over de redding van Brussels Airlines.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is de Duitse regering intern tot een akkoord gekomen in de delicate discussie over overheidssteun over Lufthansa. Nu de vliegmaatschappij door de wereldwijde luchtvaartcrisis 800 miljoen euro per maand ziet verdampen, kijkt het bedrijf naar de overheid voor redding. Tegenover die staatssteun, een bedrag van 9 miljard euro, staan participatie én inspraak van de regering: Duitsland wil een belang van 25 procent plus één aandeel van Lufthansa, en twee zitjes in de raad van bestuur.

Binnen de Duitse regering was de afgelopen weken geen eensgezindheid over de deal. Bondsminister van Verkeer Andreas Scheuer en de Beierse premier Markus Söder (beide van CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel) pleitten voor een stille participatie, zonder zetels in de raad van bestuur. Maar de SPD-fractie en minister van Financiën Olaf Scholz drongen aan op meer zeggenschap, zoals in personeelszaken of ecologische normen.

Inmenging

Volgens het blad Der Spiegel is er nu dus een compromis, dat wordt voorgesteld aan Lufthansa. Het bedrijf stuurde vandaag nog een brief naar zijn personeel waarin overheidssteun 'dringend' genoemd werd. Tegelijk stond het weigerachtig tegenover inmenging van de staat. CEO Carsten Spohr vreesde dat concurrenten die ook overheidssteun krijgen meer vrijheid behouden. Daardoor zou Lufthansa een competitief nadeel hebben eens er weer vliegtuigen de lucht in mogen.