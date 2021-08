Duitsland bouwt belang in Lufthansa onverwacht snel af

De Duitse overheid gaat de komende weken maximaal 5 procentpunten van haar belang van 20 procent in de luchtvaartmaatschappij Lufthansa afbouwen.

De Duitse staat houdt via het overheidsfonds WSF een belang van 20 procent in het moederbedrijf van Brussels Airlines aan. Dat pakket kwam vorig jaar in handen van WSF nadat het kwakkelende Lufthansa had ingestemd met een reddingsplan van de Duitse regering.

Bij die reddingsoperatie kreeg Lufthansa 5,7 miljard euro steun toegezegd van het Duitse Economisch Stabilisatiefonds. Een deel van dat geld werd gebruikt om een belang van 20 procent te nemen in Lufthansa. Die kapitaaloperatie gebeurde tegen 2,56 euro per aandeel.

Uiterlijk eind 2023 wil het overheidsfonds die participatie opnieuw verkocht hebben. Algemeen werd aangenomen dat de overheid met de afbouw van de participatie zou beginnen na parlementsverkiezingen van september.

Maar nu blijkt dat de overheid het belang al sneller wil afbouwen. Zo is maandag begonnen met de verkoop van maximaal 5 procentpunten, waardoor het belang zal dalen van 20 naar 15 procent. De deal is voor de staat lucratief, want de koers van het aandeel Lufthansa is de voorbije maanden gestegen tot bijna 9 euro. Ook al kreeg de koers maandag een kleine tik nadat het nieuws over de afbouw bekend was geraakt.

Intussen probeert Lufthansa de staatssteun zo snel mogelijk terug te betalen. Want hoe langer de maatschappij gebruikmaakt van het krediet, hoe hoger de rente. Die loopt dit jaar al op van 4 naar 5 procent. In 2026 wordt de lat op 8 procent gelegd. Bovendien ligt Lufthansa aan de ketting zo lang de staatssteun niet is terugbetaald. Tot die tijd verbiedt Europa overnames. Ook dividendbetalingen en bonussen voor de topmanagers zijn verboden. Daarom plant Lufthansa-topman Carsten Spohr zo snel mogelijk een nieuwe kapitaalverhoging.

Kleinere operatie

Maar de oprukkende deltavariant van het coronavirus gooit roet in het eten. Het herstel in de luchtvaartsector verloopt moeizamer dan gedacht en investeerders staan op de rem om Lufthansa vers kapitaal toe te schuiven. Spohr hoopte nog voor de verkiezingen de staatssteun volledig te kunnen terugbetalen. Die timing wordt erg krap.