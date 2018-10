Duizenden Belgen eisen geld van Ryanair

Een kleine 4.000 Belgische reizigers eisen een schadevergoeding van Ryanair na de recente stakingen, goed voor zeker 1 miljoen euro aan ingediende schadeclaims.

Dat blijkt uit een rondvraag door De Tijd. Het gaat om gedupeerden die een gespecialiseerde claimorganisatie onder de arm hebben genomen wegens een geschrapte of fors vertraagde vlucht. Zulke organisaties staan de passagiers bij om een schadevergoeding te krijgen, in ruil voor een percentage bij uitbetaling. De schadeclaim ligt doorgaans tussen 250 en 300 euro.

Bij Claim It hebben 1.800 passagiers een claim tegen Ryanair ingediend, goed voor een claimwaarde van 500.000 euro. EUclaim telt 1.653 Belgische passagiers met een dossier tegen de Ierse lagekostenmaatschappij, goed voor een claimwaarde van 449.250 euro. Bij Happy Flights hebben 470 gedupeerden een dossier geopend als gevolg van de stakingen. De compensatieclaims lopen op tot 140.000 euro.

Dat brengt de teller op 3.923 Ryanair-gedupeerden, goed voor een claimbedrag van bijna 1,1 miljoen euro, nog los van rechtstreekse claims en procedures via andere organisaties.

O'Leary

Of de gedupeerde klanten het geld daadwerkelijk krijgen, is een groot vraagteken, want Ryanair toont zich allerminst inschikkelijk. CEO Michael O'Leary steekt ook niet weg dat hij een hekel heeft aan de claimorganisaties en ging op een persconferentie dinsdag in de tegenaanval.

'Ga niet in zee met de professionele 'claim chasers', die uiteindelijk met 40 à 45 procent van de opbrengst van de claim aan de haal gaan. Die moeten worden aangepakt', verklaarde hij in Brussel. Dat cijfer klopt volgens de organisaties niet. Ze vragen 25 tot 29 procent, plus circa 25 euro dossierkosten.

Het spel wordt erg juridisch gespeeld. 'Ryanair neemt geen vorderingen in behandeling die door een derde partij worden ingediend, zonder dat de passagier eerst de claim direct bij Ryanair heeft ingediend', staat in de algemene voorwaarden bij een ticketaankoop.

Voor de rechter

Volgens de claimorganisaties moeten de gedupeerden er niet op rekenen dat Ryanair spontaan met een minnelijke schikking over de brug komt. 'Alle zaken zullen voor de rechter komen', zegt CEO Steven Willems van Happy Flights. 'Met die harde houding is Ryanair toch een uitzondering onder de luchtvaartmaatschappijen.'

Ryanair beschouwt de personeelsstakingen van de voorbije maanden als overmacht. 'Aangezien de annulaties veroorzaakt zijn door buitengewone omstandigheden is een schadevergoeding niet verplicht', herhaalde O'Leary het bekende standpunt. Het bedrijf zegt de Europese wetgeving 'volledig na te leven' door getroffen klanten overgeboekt of terugbetaald te hebben.

Ryanair is het slechtste jongetje van de klas als het om passagiersrechten gaat. CEO Claim It Ralph Pais

Volgens de claimorganisaties schendt Ryanair wel de Europese afspraken. 'Ryanair is het slechtste jongetje van de klas als het gaat om het respecteren van passagiersrechten. Een schande. Waarom grijpt de Belgische overheid niet in met boetes?', vraagt CEO Ralph Pais van Claim It zich af.

Niet alleen in België, maar ook elders in Europa dienen duizenden gedupeerden een claim in. De som van al die claims wordt ruw geschat op 20 tot 40 miljoen euro.

Kleine letters

O'Leary benadrukte nog dat de algemene voorwaarden voor Belgische reizigers niet aangepast zijn. De consumentenorganisatie Test-Aankoop maakte vorige week bekend een ingebrekestelling gestuurd te hebben naar Ryanair, omdat de kleine letters doen uitschijnen dat klachten voortaan alleen bij een Ierse rechtbank ingediend kunnen worden.

Test-Aankoop verkoopt onzin. Michael O'Leary CEO Ryanair

'Test-Aankoop verkoopt onzin', verklaarde O'Leary. 'Belgische passagiers moeten met klachten helemaal niet naar de rechter in Ierland, maar kunnen daarvoor naar een Belgische rechtbank trekken.'

Dit is de bewuste passage: 'Onder voorbehoud van tegenstrijdige bepalingen voorzien in de Conventie of door het toepasselijk recht, valt de vervoersovereenkomst die u met ons heeft afgesloten onder Iers recht en alle geschillen die uit deze overeenkomst ontstaan onder de bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.'