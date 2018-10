EasyJet toont weer interesse in Alitalia

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft opnieuw interesse getoond in zijn Italiaanse branchegenoot Alitalia.

De Britse prijsvechter easyJet geeft al ruim een jaar te kennen interesse te hebben in de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Alitalia meldde woensdag dat het twee bindende biedingen heeft gehad en één 'blijk van belangstelling' heeft gekregen. De maatschappij geeft geen verdere details vrij.

EasyJet gaf eerder op de dag aan dat het binnen de aanbestedingsprocedure van de Italiaanse overheid een nieuw bod heeft uitgebracht. De Britse lagekostenluchtvaartmaatschappij praatte al eerder met de Italiaanse regering over een samenwerking met Alitalia voor korte vluchten.

Alitalia raakte vorig jaar in de problemen en wordt sindsdien door de staat overeind gehouden. Dinsdag had ook het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato aangegeven dat het een overnamebod zou lanceren. De Italiaanse regering wil Alitalia er in onderbrengen en het mogelijk maken voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen om een belang te nemen tot 40 procent.