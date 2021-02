EasyJet ziet boekingen boomen na goed Brits coronanieuws

De luchtvaartmaatschappij EasyJet ontving 337 procent meer Britse zomerboekingen nadat de Britse regering haar versoepelingsstrategie voor Engeland maandag uit de doeken had gedaan.

Tegen eind juni wil premier Boris Johnson alle maatregelen afgebouwd hebben. Dat heeft EasyJet gemerkt. De boekingen voor pakketreizen stegen in vergelijking met een week eerder met 630 procent, zegt easyJet.

Strandvakanties zijn in trek en augustus is de populairste maand. De hogere vraag 'toont dat Britse consumenten aan het wachten waren op het signaal van de regering dat ze van plan is reizen weer mogelijk te maken', zegt EasyJet-CEO Johan Lundgren.