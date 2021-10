Een nogal duur familiedingetje

De eerste vlucht van Italia Transporto Aero (ITA) van Rome Fiumicino naar het Milanese vliegveld Linate is kort, maar zou met bijna 600 kilometer net lang genoeg zijn om aan de inschepingstaks van 5 of 55 euro van de Belgische regering te ontkomen.

De prijs daarvoor zou wel eens kunnen oplopen tot meer dan 200 miljoen euro. Maar ITA is dan wel in één klap verzekerd van de klandizie van de Paus. Die is vaste klant van Alialia en het Vaticaan heeft nog niet laten weten of het mee overstapt naar ITA.