Een pikant diner en de macarena, en je geraakt de wereld rond

Omdat iedereen een hekel heeft aan overstappen, willen luchtvaartmaatschappijen in één trek naar de andere kant van de wereld vliegen. Dat is gemakke-lijker gezegd dan gedaan.

Vlucht QF7879, opgestegen in New York, hing meer dan 10.000 meter boven Las Vegas, toen plots ‘La Macarena’ uit de boxen knalde. De enkele tientallen passagiers werden uit hun zetels gehaald en naar een open ruimte achteraan in de Boeing 787 Dreamliner geleid, om daar mee te dansen op de tonen van de oorwurm uit de jaren negentig. Alles voor de wetenschap.

QF7879 was niet zomaar een vlucht. Toen de vlucht van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas zondagochtend om 7.24 uur op de luchthaven van Sydney landde, schreef ze luchtvaartgeschiedenis. Met 16.200 kilometer afstand en 19 uur en 15 minuten vliegtijd was het de langste non-stopvlucht ooit.

New York-Sydney is nog geen commercieel traject. QF7879 was de eerste van drie vluchten waarin Qantas de effecten van dit soort ultralange vluchten op passagiers en personeel wil testen. Volgende maand staat de volgende test in ‘Project Sunrise’ al op de planning: een vlucht van London Heathrow naar Sydney, goed voor 17.000 kilometer en 19,5 uur vliegtijd. Nog een maand later wordt opnieuw van New York naar Sydney gevlogen.

Het doel is de twee routes commercieel uit te baten tegen 2023. Maar eerst moet nog aardig wat water naar de zee stromen. Er bestaan nog geen vliegtuigen die volgeladen deze afstanden kunnen overbruggen. Op vlucht QF7879 zaten maar 49 mensen om het gewicht te drukken, wat de Boeing 787 Dreamliner toch tot in Sydney kreeg. Dat probleem is normaal gezien binnen afzienbare tijd opgelost. Zowel Boeing als concurrent Airbus sleutelt aan nieuwe toestellen voor ultralange reizen.

Activiteitstrackers

Qantas moet de regulatoren ook zien te overtuigen van de veiligheid voor het personeel en de passagiers. Op dit moment zijn langeafstandsvluchten beperkt tot 18,5 uur. Wie die limiet wil overschrijden, zal moeten bewijzen dat het verantwoord kan. En vlucht QF7879 moest als het eerste bewijsstuk dienen.

Aan boord van de Dreamliner bevonden zich daarom enkele wetenschappers, die minutieus opvolgden welke effecten het lange traject op de piloten en het personeel had. Het cabinepersoneel kreeg activiteitstrackers en moest een slaapdagboek bij te houden, startend twee weken voor de vlucht. De piloten werden gevolgd door camera’s in de cockpit en droegen breinsensoren om hun staat van alertheid te monitoren.

Ook de passagiers - Qantas vond zes frequent flyers bereid om proefkonijn te zijn - werden nauwgezet opgevolgd. Om de paar uur moesten ze op een iPad enkele behendigheidstests uitvoeren. En om te kijken hoe ze het comfort van toekomstige passagiers kunnen verhogen, werd een team gezondheidsresearchers ingeschakeld. Die ontwikkelden een nieuw ritme voor het leven aan boord van een langeafstandsvlucht, dat het effect van jetlag moet verlichten.

Terwijl de service op een typische trans-Atlantische vlucht met een zware maaltijd en een verduisterde cabine begint, kozen de wetenschappers nu voor een pikante vismaaltijd en cafeïne. Daar-na volgden regelmatige bewegingsoefeningen, waaronder dus de Macarena, om het bloed goed te laten stromen. Het doel was de passagiers de eerste zes uur wakker te houden om meer aangepast te zijn aan het tijdsverschil van 15 uur tussen New York en Sydney.

Dikke premie

Jetlag is meer dan een luxeprobleem. Veelvuldige jetlags kunnen het metabolisme verstoren, wat tot obesitas en hart- en vaatziekten kan leiden. Als Qantas kan bewijzen dat het een beter scenario kan ontwikkelen, wordt de kans weer wat groter dat regulatoren overstag gaan voor de nieuwe routes.

De luchtvaartindustrie heeft daar alle belang bij. Ultralange routes worden gezien als het volgende beloofde land voor de sector. Het is heilige grond die stukje bij beetje wordt veroverd. Consumenten staan te springen om niet te moeten overstappen tijdens een lange reis en willen daarvoor met de glimlach een dikke premie betalen.

Qantas is dus lang niet de enige maatschappij die de grenzen opzoekt. De langste commerciële vlucht ter wereld staat vandaag op naam van Singapore Airlines en vliegt tussen Newark, New Jersey en Singapore - goed voor 18,5 uur in de lucht. Een jaar daarvoor was Qantas nog de recordhouder, met het traject Perth - Los Angeles, goed voor 17,5 uur. Dat laatste traject is standaard voor 95 procent uitverkocht, aldus de maatschappij.