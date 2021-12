Eerste elektrische vliegtuigen boven België

ASL Group, gespecialiseerd in privévliegtuigen, neemt twee elektrische vliegtuigen in gebruik. Een primeur voor ons land. 'Maar de Atlantische Oceaan oversteken op elektriciteit? Dat zal nog lang duren.’

Twee elektrische vliegtuigen zijn woensdag vanuit Slovenië met de vrachtwagen aangekomen op de luchthaven van Luik. Vrijdag zouden ze normaal een doopvlucht maken boven ons land, maar door de dichte mist ging dat feestje niet door.

Maar uitstel is geen afstel. ‘Als het mooier weer is, proberen we opnieuw. We zullen de eerste elektrische vlucht in België maken. Dit is pionierswerk. Ik ben fier dat we hiermee kunnen uitpakken’, zegt Philippe Bodson.

Hij is oprichter en eigenaar van ASL Group, dat een vloot van 45 private jets heeft. Daar komen nu twee toestellen bij, geleverd door Pipistrel. Dat Sloveens bedrijf heeft als eerste in de wereld een accreditatie op zak voor een elektrisch vliegtuig, de Velis Electro.

ASL zal de toestellen - tweezitters - niet inzetten om mensen mee te vervoeren, maar om zijn piloten op te leiden. ‘Je kan er slechts een uur mee in de lucht blijven. Je zit met een batterij van 150 kilo die je mee omhoog moet nemen, op een totaalgewicht van 600 kilo inclusief twee passagiers. Dat beperkt de radius’, zegt Bodson.

Touch and go

‘De driehoek Luik, Sint-Truiden, Maastricht kan je misschien doen, maar naar de kust vliegen wordt al krap als er wat tegenwind staat. Kortom, het toestel is goed om touch and go’s te oefenen, en om toekomstige piloten de basisvaardigheden aan te leren. Een commercieel businessmodel zie ik er nu nog niet in, maar je moet ergens beginnen natuurlijk. We willen deze duurzame piste blijven bewandelen en nu al ervaring opdoen.’

De elektrische tweezitters zijn eerder duur in aankoop, een kleine 200.000 euro. Maar elektrisch vliegen heeft het potentieel om goedkoper te zijn dan vliegen met klassieke motoren op kerosine, onder meer dankzij de goedkopere brandstof, de nuluitstoot van CO2 en lagere onderhoudskosten.

‘Intussen zijn ook elektrische versies van vierzitters in ontwikkeling. Tegen 2030 zouden al toestellen voor 20 personen klaar kunnen zijn, en er wordt gewerkt aan een toestel voor 100 passagiers, elektrisch aangedreven op basis van waterstof’, zegt specialist Jan Jaap Ferweda. ‘Maar de Atlantische Oceaan overvliegen? Dat zal nog even duren.’

De essentie ASL Group investeert 10 miljoen euro in een nieuwe uitvalsbasis in Luik en twee toestellen voor medische repatriëringen.

Het bedrijf neemt bovendien de eerste elektrische vliegtuigen in ons land in gebruik, twee tweezitters om piloten op te leiden.

ASL Group heeft een vloot van 45 private jets, mikt voor dit jaar op 65 miljoen euro omzet en telt meer dan 200 werknemers. De Belgische tak haalde vorig jaar 28 miljoen euro omzet en 1 miljoen euro bedrijfswinst.

De stap naar elektrisch vliegen maakt bij ASL deel uit van een breder investeringsprogramma van 10 miljoen euro. Het bedrijf investeerde in een nieuw gebouw en loods als uitvalsbasis in Luik. Daarmee is het nu actief op acht luchthavens in België, Nederland en Frankrijk.

We investeren in medische repatriëring. We hadden vandaag een opdracht om een Duitser op te halen in Sri Lanka, maar die persoon is net overleden en dus is de opdracht geannuleerd. Philippe Bodson CEO ASL Group

Bovendien gaat Bodson meer inzetten op medische repatriëringsvluchten, getuige daarvan twee nieuwe toestellen uitgerust met allerhande medische apparatuur. ‘We hadden vandaag bijvoorbeeld een opdracht om een Duitser op te halen in Sri Lanka en naar Berlijn te brengen, maar die persoon is net overleden en dus is de opdracht geannuleerd’, zegt Bodson.

Sting en Mick Jagger

Hij richtte het bedrijf in 1998 op met één vliegtuigje. ‘Mijn hobby werd mijn beroep’, zegt hij. ASL vloog in al die jaren niet alleen zakenmensen de wereld rond, maar ook artiesten zoals Mick Jagger of Sting tijdens hun tournees.

Schermvullende weergave Philippe Bodson, CEO van ASL Group.

ASL neemt bijvoorbeeld ook spoedopdrachten aan om organen te transporteren, of onderdelen voor autobedrijven.

ASL, dat ook een eigen cateringbedrijf en reisbureau omvat, telt meer dan 200 werknemers en mikt voor dit jaar op een omzet van 65 miljoen euro.