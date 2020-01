De onkosten voor de problemen met de beruchte 737 MAX-vliegtuigen zullen oplopen tot meer dan 18 miljard dollar.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft over 2019 een verlies geleden van 636 miljoen dollar. Het is het eerste jaarverlies voor Boeing in 22 jaar. In 2018 was er nog 10,5 miljard dollar winst. De omzet kwam vorig jaar 24 procent lager uit op 76,6 miljard dollar.



Hoofdschuldige voor het verlies is de Boeing 737 MAX, waarvan alle exemplaren sinds 13 maart wereldwijd aan de grond staan. Dat gebeurde na twee fatale crashes kort na het opstijgen, waarbij 346 mensen het leven lieten. De 737 MAX was op dat ogenblik het sterproduct van het bedrijf.

Dubbel zo hoge factuur

De vliegtuigbouwer stelde ook de verwachte factuur voor de afhandeling van het 737 MAX-dossier bij. Hij verwacht nu dat dat dossier hem 18,4 miljard dollar zal kosten, dubbel zoveel als eerder geschat.

Bijna de helft van dat bedrag dient om luchtvaartmaatschappijen, die duizenden vluchten moesten schrappen en daardoor verlies lijden, te vergoeden. De toestellen zullen volgens Boeing zelf ten vroegste midden dit jaar weer mogen vliegen.

Heropstart

De extra factuur van 9,2 miljard dollar voor de 737 MAX valt uiteen in drie stukken: 'toekomstige abnormale kosten' van ongeveer 4 miljard dollar om de productie van de MAX langzaam herop te starten, uitgestelde productiekosten ten belope van 2,6 miljard dollar en nog eens zoveel om luchtvaartmaatschappijen te vergoeden.

Boeing bevestigde ook het uitgelekte nieuws van vorige week dat de productie van de 787 Dreamliner verder wordt teruggeschroefd, naar tien stuks per maand begin volgend jaar tegen nog 14 nu. Ook de Dreamliner verkoopt minder goed. Een lichtpuntje in de cijfers is dat het concern vorig kwartaal minder cash verbrandde dan de analisten hadden verwacht. Daar staat een kwartaalverlies van 1 miljard dollar tegenover, gecombineerd met een 37 procent lagere omzet van bijna 18 miljard dollar.



De crisis met de 737 MAX kostte in december de kop van Boeing-topman Dennis Muilenburg. Hij is opgevolgd door David Calhoun. In een toelichting bij de cijfers erkende Calhoun dat er nog veel werk moet gebeuren en dat de focus ligt op het terug in dienst brengen van de 737 MAX.