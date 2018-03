Eerste rechtstreekse vlucht tussen Europa en Australië vertrokken

De eerste rechtstreekse passagiersvlucht tussen Europa en Australië is zaterdag vertrokken vanuit de Australische stad Perth op weg naar Londen . Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekendgemaakt.

Aan boord van het vliegtuig zitten voor deze historische vlucht meer dan 200 passagiers en 156 bemanningsleden. Commandant van dienst is Lisa Norman. In totaal zijn er vier piloten aan boord, die elkaar aflossen en om beurten rusten en slapen.

1947

Qantas vliegt vanaf zaterdag dagelijks zonder tussenstop tussen Londen en Perth, de zogenaamde 'Kangaroo Route'. De luchtvaartmaatschappij vloog die route voor het eerst in 1947.

Toen deed een Lockheed Constellation er met 29 passagiers en 11 bemanningsleden aan boord vier dagen over, met zes tussenstops: in Darwin, Singapore, Calcutta, Karachi, Cairo en Tripoli.

Een retourticket Sydney - Londen kostte toen 525 pond, zegt Qantas, terwijl een gemiddeld maandloon in Australië in die tijd 7 pond bedroeg. Vandaag verdient een Australiër gemiddeld 1.600 dollar, terwijl een retourtje Perth - Londen vandaag begint aan tarieven onder 1.300 dollar.

Op twee na langste

De langste rechtstreekse vlucht is momenteel die van Qatar Airlines van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Die vlucht van 14.535 kilometer, die sinds februari wordt uitgevoerd, duurt 17 uur en 40 minuten. De tweede langste is die tussen Sydney en Dallas.