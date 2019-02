Einde dreigt voor superjumbo A380

Het wordt een belangrijke Valentijnsdag voor de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De producent Airbus vertelt dan wellicht of hij nog verder wil met het megamodel.

De luchtvaartsector speculeert weer over de stopzetting van de A380, nu de luchtvaartmaatschappijen Qantas en Emirates op eerdere bestellingen terugkomen. Het is niet de eerste keer dat grote vraagtekens komen bij het voortbestaan van de superjumbo (twee verdiepingen en tot 544 zitplaatsen), maar dit keer dreigt het verdienmodel volgens kenners helemaal in te storten. Dat kan de afscheidnemende CEO Tom Enders het ultieme zetje geven om de stekker eruit te trekken.

Het Australische Qantas had 20 A380’s besteld bij de bouwer Airbus , maar er wil er nu maar 12. Ook de belangrijkste afnemer Emirates, die er begin vorig jaar nog 20 bestelde en een optie nam op 16 bijkomende exemplaren, keert op zijn stappen terug en onderhandelt met Airbus om deels te kunnen overschakelen naar het kleinere model A350.

Het A380-programma ziet zo een groot deel van zijn pijplijn voor de komende tien jaar en miljarden euro’s aan verwachte ontvangsten in rook opgaan. ‘Onhoudbaar, en mogelijk de doodsteek’, zeggen luchtvaartexperts.

544 passagiers Het maximale aantal zitplaatsen in een A380 bedraagt 544.

Ook het Belgische bedrijfsleven volgt de ontwikkelingen op de voet. Verscheidene Belgische bedrijven zijn of waren toeleverancier van de A380, waaronder Barco (beeldschermen), Asco (onder meer onderdelen van het landingsgestel), Sonaca (neusonderdelen) en Sabca (vloerelementen).

Vooral de twijfels bij Emirates, de nationale luchtvaartmaatschappij van Dubai, zijn volgens de experts veelzeggend. Emirates is in zijn eentje goed voor 178 van alle 321 A380-bestellingen, dus meer dan de helft. Een honderdtal zijn bij de reus uit de Emiraten in bedrijf.

Airbus verklaarde bij de deal van vorig jaar nog dat die van levensbelang was voor de A380. 'Zonder akkoord hadden we geen andere keuze dan het programma te beëindigen', klonk het toen.

Te log en te duur

Toen Airbus in 2007, net voor de financiële crisis, het grootste en duurste passagiersvliegtuig ooit lanceerde, lagen de verwachtingen nochtans erg hoog. De Europese groep dacht met de A380 een strategische voorsprong te nemen op zijn Amerikaanse rivaal Boeing. Volgens de bedenkers was de dubbeldekker ideaal om een massa mensen te transporteren tussen de internationale megaluchthavens, waarna passagiers verder zouden reizen met kleinere vliegtuigen.

Maar Airbus kreeg zijn superjumbo amper aan de straatstenen kwijt. Te log en te duur qua brandstof, klonk de kritiek van de luchtvaartmaatschappijen, die kleinere, zuiniger en flexibeler vliegtuigen verkozen. Veel luchthavens kunnen de lompe A380 niet eens ontvangen op de tarmac.

Al zijn er ook prominente aanhangers. Willie Walsh, de topman van de luchtvaartgroep IAG (onder meer British Airways, Iberia en Vueling), verklaarde begin deze maand nog dat 'hij zich geen zorgen maakt over de A380.’ De meeste passagiers zijn er dol op, omdat hij veel ruimte biedt en weinig lawaai maakt.

British Airways heeft 12 A380’s in zijn vloot. ‘Het is een uitstekend toestel voor ons geweest. We hebben Airbus aangegeven dat bijkomende bestellingen mogelijk zijn’, zei Walsh. ‘Maar dan moet het wel agressiever zijn op het vlak van de prijzen. De prijszetting is niet zo aantrekkelijk.’

Valentijn

Hoe moet het verder? De productie is al terugvallen naar één toestel per maand, tegenover gemiddeld nog meer dan twee in 2015. Een scenario waarbij het ritme verder wordt verlaagd, naar één toestel om de twee maanden, circuleerde eerder al.

Schermvullende weergave Afscheidnemend Airbus-CEO Tom Enders ©REUTERS

Tom Enders, de Duitse CEO van Airbus, neemt binnenkort afscheid. Volgens sommige waarnemers is dat de ideale gelegenheid om het einde van de A380 in te luiden. Zo kan zijn opvolger, de Fransman Guillaume Faury, met een schone lei beginnen.