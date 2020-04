Einde in mineur voor Belgiës grootste adresboek

'Mijn drie levens': zo heet het boek waarin Etienne Davignon vorig jaar zijn levensverhaal optekende . Davignon werd geboren in 1932 in Boedapest als zoon van een Belgische diplomaat. Nadat hij slaagde voor het diplomatiek examen, werkte hij zich op tot topmedewerker van opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken, waardoor hij banden smeedde met tal van wereldleiders. In 1977 werd Davignon lid van de Europese Commissie. Daar kreeg hij de verantwoordelijkheid over het industriële beleid. De Belg ontpopte zich al snel tot steunpilaar van de Commissie en zorgde onder meer voor de herstructurering van de noodlijdende Europese staalindustrie.

Nadat Davignons tweede mandaat als Europees commissaris afgelopen was, begon hij aan een derde carrière in de Belgische economische wereld. Hij werd lid van het directiecomité van de Generale Maatschappij, de holding die toen een aanzienlijk deel van de Belgische economie in handen had. Toen de Generale in de handen van de Franse groep Suez belandde, rolde Davignon binnen bij Suez en later Engie, waar hij, lustig pijprokend, nog altijd een kantoor op de hoofdzetel betrekt.