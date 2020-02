Elk vliegtuig bevat Belgische onderdelen

Sabca, dat dit jaar exact een eeuw bestaat, is een van de kroonjuwelen van de Belgische luchtvaartindustrie. Die sector is goed voor 2 miljard euro omzet en 6.000 jobs.

In een ver verleden maakte de Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques nog zelf vliegtuigen. Vandaag is het in 1920 opgerichte Sabca een specialist in de constructie van onderdelen ervan. Weet bijvoorbeeld dat de volgende keer dat u met een Airbus A330 vliegt, de tailcone, het uiterste einde van het toestel, geproduceerd is door het Belgische bedrijf.

Met Sabca is het zoals met de ruim 50 andere bedrijven in de sector in ons land: de stukken die ze maken komen via een complexe toeleveringsketen uiteindelijk terecht bij de grote vliegtuigconstructeurs.

2 miljard Jaaromzet De Belgische productiebedrijven in de luchtvaartsector boeken een jaaromzet van bijna 2 miljard euro.

Het Frans-Duitse Airbus is de grote naam aan de top van de piramide, maar ook het Amerikaanse Boeing, het Braziliaanse Embraer en de producenten van kleinere privéjets als Gulfstream en Dassault bevatten belangrijke onderdelen van Belgische makelij. De plaats in de keten betekent dat hun gezondheid grotendeels afhangt van hoe goed of slecht het met de grote jongens gaat, zeggen experts.

Flaps

Naast Sabca, dat ook actief is in de ruimtevaart als toeleverancier voor Ariane-raketten, zijn Sonaca, Asco, Safran, Sabena Aerospace en BMT Aerospace de grotere namen. Sonaca en Asco zijn gespecialiseerd in het maatwerk van flaps en slats, de beweegbare onderdelen van vleugels die in- en uitschuiven bij het opstijgen en het landen. Die onderdelen zitten in bijna alle gangbare modellen van passagiersvliegtuigen wereldwijd.

Sinds 2018 wordt voor het eerst in heel lange tijd weer een vliegtuig gebouwd op Belgische bodem: in de buurt van de luchthaven van Namen maakt Sonaca het eenmotorige opleidingsvliegtuig Sonaca 200.

De luchtvaart is een van de weinige hoogtechnologische sectoren in ons land. Patrick Slaets Agoria

De Belgische luchtvaartindustrie is goed voor een jaaromzet van ongeveer 2 miljard euro. Opvallend: de sector is bijna evenredig gespreid over Vlaanderen en Wallonië, met 30 bedrijven en 2.600 jobs in Vlaanderen en 20 bedrijven en 3.200 jobs in Wallonië.