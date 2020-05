Elon Musk geeft Amerikaanse ruimtevaart glans terug

Zonder tegenstand van de weergoden gaan woensdag voor het eerst in negen jaar weer astronauten vanop Amerikaanse bodem naar de ruimte. Als de missie slaagt, wordt ze een triomf voor de snelgroeiende commerciële ruimtevaart.

Met de eerste bemande ruimtevlucht sinds 2011, toen de Space Shuttle voorgoed uit de vaart werd genomen, krijgt de ruimtevaartorganisatie NASA woensdag de kans om zich nog eens van haar beste kant te tonen.

De lancering, iets na 22.30 uur Belgische tijd, zal ongetwijfeld gepaard gaan met het nodige vlaggengezwaai en patriottische retoriek. De Amerikaanse president Donald Trump zakt af naar Cape Canaveral (Florida) om te delen in het spektakel van Launch America, zoals de lancering gedoopt werd.

Een geslaagde missie kan de herinnering uitvegen aan de langste periode sinds de jaren 60 waarin de Amerikanen niet in staat waren mensen naar de ruimte te brengen. Om het Internationaal Ruimestation (ISS) te bemannen, moesten de Amerikaanse astronauten de jongste jaren meeliften met de Russische Sojoez-ruimtecapsule.

Trump zal wellicht graag in de verf zetten dat de VS onder zijn bewind weer aan het stuur van hun eigen ruimtevehikel zitten. De basis daarvoor werd gelegd door zijn Democratische voorganger Barack Obama, die in 2010 zijn plannen uiteenzette om weer mensen in de ruimte te krijgen.

SpaceX

Schermvullende weergave President Barack Obama gaf in 2010 het startsignaal voor een concurrentierace in de commerciële ruimtevaart. ©REUTERS

Maar de symboliek ligt ook elders: het wordt de eerste keer dat mensen met een commerciële raket de ruimte in worden geschoten. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk, levert daarvoor een van zijn Falcon 9's, een raket waarvan het onderste deel na de lancering weer op de aarde landt en hergebruikt kan worden voor een volgende lancering.

Musk krijgt woensdag de kans om te bewijzen dat een privébedrijf evengoed als de overheid in staat is een bemande ruimtevaartmissie tot een goed einde te brengen. Het zou goede reclame zijn voor zijn grote droom om de komende decennia een kolonie op Mars te stichten.

Dat er zo lang geen bemande ruimtevluchten waren, betekent niet dat de Amerikaanse ruimtevaart al die tijd heeft stilgelegen. Integendeel: in de schaduw van de NASA waren start-ups en grote bedrijven de voorbije jaren druk bezig met de ontwikkeling van aandrijftechnologie, satellieten, maanlanders en robots om aan ruimteontginning te doen. Sinds 2009 werd door risico-investeerders naar schatting zo’n 25 miljard dollar in ruimtestart-ups gepompt, waarvan SpaceX de bekendste is.

Ook die commercialisering is in grote mate de verdienste geweest van Obama. De voormalige president nam in 2010 de beslissing om het ontwerp en de productie van lanceertechnologie volledig over te laten aan de privésector.

Starliner

Schermvullende weergave De ruimtecapsule Crew Dragon brengt twee Amerikanen naar het ISS. ©AFP

De ontwikkeling van bemande vluchten werd eveneens uitbesteed aan commerciële bedrijven, weliswaar onder supervisie en met financiering van de NASA. In zijn Commercial Crew Program wedde de ruimtevaartorganisatie op twee paarden. Behalve SpaceX met zijn Crew Dragon, ontwikkelde ook de luchtvaartreus Boeing een ruimtevehikel, de Starliner, die op 31 augustus zijn eerste astronauten naar het ISS moet brengen.

Naast de NASA ontstonden allerlei initiatieven, niet zelden onder impuls van miljardairs die hun jongensdroom willen waarmaken. Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos, ontwikkelde al verschillende raketten en stelde vorig jaar een ontwerp voor van een maanlander. Virgin Galactic van de Brit Richard Branson bracht in 2018 voor het eerst toeristen naar de grens van de ruimte. Moon Express, mee gefinancierd door de Chinese Tencent-eigenaar Ma Huateng en enkele ondernemers uit Silicon Valley, ontwikkelt robots die zeldzame elementen op de maan moeten ontginnen. Het Californische Rocket Lab voert sinds twee jaar commerciële lanceringen uit om kleine satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

Kostenreductie

Het is maar een greep uit de vele bedrijven die de Newspace-sector al heeft voortgebracht. Hun verdienmodel hangt nog vaak af van overheids- en defensiecontracten, maar de concurrentie heeft onmiskenbaar geleid tot een scherpe daling van de kostprijs om cargo naar de ruimte te brengen.

3.000 Ruimtecargo De kost om 1 kilo cargo in een baan om de aarde te brengen, nam het voorbije decennium af van meer dan 50.000 dollar tot minder dan 3.000 dollar.