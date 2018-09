'Emirates overweegt overname rivaal Etihad'

De luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai overweegt haar verlieslatende rivaal Etihad uit Abu Dhabi over te nemen. Samen zouden de twee de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld vormen.

Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Emirates zou enkel op de luchtvaarttak van Etihad azen. De onderhoudsafdeling van Etihad zou geen onderdeel van de deal zijn. Volgens de bronnen zijn beide maatschappijen met elkaar in gesprek, maar de onderhandelingen zouden in een vroeg stadium zitten. Woordvoerders van beide bedrijven ontkennen het nieuws.

Golfvliegers

762 Emirates Emirates boekte vorig jaar een winst van 762 miljoen dollar.

Emirates, opgericht in 1985, is de grootste van de Golfmaatschappijen, waartoe ook Etihad en Qatar Airways worden gerekend. Het voorbije jaar boekte Emirates een omzet van 25 miljard dollar en een winst van 762 miljoen dollar (650 miljoen euro).

Bij Etihad gaan de zaken heel wat minder goed. Het bedrijf boekte al twee jaar op rij een nettoverlies van meer dan 1 miljard dollar.

Etihad scheurde ook zijn broek aan twee cruciale investeringen. Vorig jaar ging de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia, waarvan Etihad 49 procent bezat, failliet. Enkele maanden later volgde Air Berlin nadat hoofdaandeelhouder Etihad (29%) had geweigerd nog geld te pompen in de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Concurrentie

Emirates is een onderdeel van de staatsinvesteringsmaatschappij van de regering van Dubai. Het bedrijf beschikt over een vloot van bijna 250 vliegtuigen. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.