Enige optie voor Air-France KLM is saneren

Een nieuwe opstoot van het virus verbrijzelt de hoop op verbetering bij de vliegreus Air France-KLM. Het bedrijf kijkt aan tegen besparingen van meer dan 2 miljard euro, en tegen 2022 zullen meer dan 17.500 werknemers hun job verliezen.

Ook in het derde kwartaal hakt de coronacrisis genadeloos in op de bedrijfsresultaten van de luchtvaartgroep Air France-KLM. De omzet kelderde met 67 procent, tot 2,52 miljard euro. Ondanks forse besparingen - meer dan 9.000 werknemers moesten al hun biezen pakken - en staatssteun - de Franse en Nederlandse regeringen staken het bedrijf 11 miljard euro toe - gaat het bedrijf ook netto in het rood: een verlies van 1,67 miljard euro.

De geleidelijke sluiting van de internationale grenzen in de tweede helft van augustus en de heropleving van de pandemie hebben onze resultaten sterk beïnvloed. Ben Smith CEO Air France-KLM

Beterschap is volgens Air France-KLM niet meteen in zicht. Per kwartaal verbrandt de luchtvaartmaatschappij zo'n 1,22 miljard euro. Dit kwartaal zou dat nog 582 miljoen euro meer zijn geweest als betalingen aan leveranciers en belastingen niet werden uitgesteld - vroeg of laat moeten die gebeuren.

Heropleving virus

Sinds het begin van het jaar vervoerde het Nederlands-Franse bedrijf iets meer dan 28.000 passagiers, bijna 65 procent minder dan vorig jaar. En nu Frankrijk, Duitsland, en mogelijk straks ook België, opnieuw aankijken tegen een lockdown, liggen de reisverwachtingen weer onder nul. 'De geleidelijke sluiting van de internationale grenzen in de tweede helft van augustus en de heropleving van de pandemie hebben onze resultaten sterk beïnvloed', zei CEO Ben Smith.

Omdat klanten door de onvoorspelbaarheid van het virus en de maatregelen steeds later boeken, is het moeilijk uitspraken te doen. Wel zegt het bedrijf dat het voor het komende kwartaal verwacht dat Air France aan minder dan 35 procent van de normale capaciteit zal draaien, bij KLM zijn de vooruitzichten met 45 procent iets beter.

Herstructurering

Om die lagere vraag beter af te stemmen op de vloot versnelt Air France-KLM

de uitfasering van enkele vliegtuigmodellen, waaronder de Airbus 380, Airbus 340 en de omstreden Boeing 747. 'Zo besparen we kosten en krikken we de efficiëntie op', hoopt het bedrijf. Het verwacht niet dat het de eerstkomende jaren opnieuw het niveau van voor de crisis bereikt, en door de heropleving van het virus ligt ook het verwachte kortetermijnherstel overhoop.