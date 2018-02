Eurofighter-consortium dringt aan op gelijk speelveld

Algemeen directeur Chris Boardman van de Britse defensiegroep BAE Systems die met de Eurofighter Typhoon meedingt naar het Belgische contract voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, vindt dat procedure gevolgd moet worden. Een vingerwijzing naar de Fransen die met hun Rafale via een omweg hun slag thuis proberen te halen.

Deze voormiddag heeft het Brits-Duitse consortium rond de Eurofighter zijn beste en definitieve bod neergelegd bij de Belgische regering. Het bod bestaat uit een vijftal vuistdikke boekdelen waarin het voorstel gedetailleerd wordt toegelicht. Ook de Amerikanen, die meedingen met de F-35, hebben deze ochtend hun bod neergelegd. De deadline ervoor verstrijkt vandaag.

'De procedure die de Belgische regering heeft uitgeschreven voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen is duidelijk en transparant. Ze moet worden gevolgd', zei Chris Boardman, algemeen directeur van BAE Systems, deze middag op een persbriefing op de residentie van de Britse ambassadeur waar het bod nog een keer werd toegelicht. 'Het is de beste manier om de verschillende biedingen te vergelijken', zei hij.

Dat is een duidelijke vingerwijzing naar de Fransen die met de Rafale van Dassault ook azen op de bestelling. Maar zij hebben geen formeel bod gedaan. Buiten de procedure om heeft de Franse minister van Defensie Florence Parly wel een brief geschreven naar de Belgische regering waarin ze een breed partnerschap aanbiedt.

Klacht?

Boardman laat in het midden of BAE Systems een klacht zal indienen als de Belgische regering uiteindelijk toch zou kiezen voor het Franse aanbod. 'Dat moet de Britse regering dan beslissen', zei hij. De biedingen gaan officieel niet uit van de bedrijven die de gevechtsvliegtuigen bouwen, maar van regeringen die een ruimere operationele samenwerking voorstellen op het vlak van luchtdefensie.

Richard Miller, Kamerlid voor de MR, de partij van premier Charles Michel, zei gisteren op de radio Bel RTL dat de Belgische regering niet verplicht is te kiezen tussen de F-35 en de Eurofighter. 'Als geen van de twee de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, kunnen andere kandidaturen, zoals die van Rafale, worden onderzocht.'

In het dossier wordt ook heel wat politieke druk uitgeoefend, door de Franse én de Amerikaanse regering. 'Wij vertrouwen in de kracht van ons voorstel', zei de Britse ambassadeur in Brussel Alison Rose daarop.

Compensaties

Het Eurofighter-consortium zette nog een keer de economische compensaties in de verf die het aanbiedt aan België en de Belgische bedrijven. Die zouden over een periode van 25 jaar oplopen tot 19 miljard euro en goed zijn voor zowat 8.000 jobs. De Britten bieden onder meer aan een cybersecurity-centrum op te zetten in ons land.