Europese Commissie onderzoekt staatssteun Alitalia

Alitalia kreeg vorig jaar een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro van de Italiaanse overheid om het bedrijf in leven te houden. De Commissie gaat nu na of het niet om verboden staatssteun gaat.

Nadat de Europese Commissie enkele klachten had binnengekregen, onderzocht ze de leningen die Italiës luchtvaarttrots Alitalia heeft gekregen in de loop van vorig jaar. Het overbruggingskrediet van 900 miljoen euro wordt als verboden staatssteun gezien. Daarmee zou Italië de Europese regels overtreden.

Het land argumenteert dat het om steun gaat aan een bedrijf dat in financiële problemen verkeert, wat niet verboden is volgens de Europese regels. Maar de Commissie trekt dat argument in twijfel. De leentermijn zou de maximaal toegestane duur van zes maanden overschreden hebben en bovendien betwijfelt ze of de steun tot het noodzakelijke minimum is beperkt.