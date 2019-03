Europese ban duwt Boeing in diepe crisis

Terwijl het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart alle vluchten van de Boeings 737 Max in Europa schorst, mogen de toestellen voorlopig blijven vliegen in de VS. Het aandeel maakt de grootste duik sinds 9/11.

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft dinsdagavond uit voorzorg alle vluchten van de Boeing 737 Max 8 en zijn opvolger, de 737 Max 9, in Europa geschorst.

-6,2% Aandeel Het aandeel van Boeing donderde gisteren 6,2 procent lager.

De beslissing komt er na twee dodelijke crashes met een Boeing 737 Max 8 in korte tijd, afgelopen weekend in Ethiopië en in oktober in Indonesië. Hetzelfde geldt voor alle commerciële vluchten uitgevoerd door operatoren uit derde landen naar, in en uit Europa met dezelfde toestellen.

Dinsdagnamiddag had federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), na een rist andere Europese landen en luchtvaartmaatschappijen, al beslist de Boeing 737 Max uit ons luchtruim te weren.

No way back

‘Het kantelmoment kwam van de Britse toezichthouder’, zegt een vliegtuigkenner. Die besliste dinsdag dat de 737 Max het Britse luchtruim niet meer binnen mocht.

Terwijl een soortgelijk verbod door de Chinezen nog kon worden beschouwd als protectionisme, had het oordeel van een luchtvaartland met een topreputatie zoals het Verenigd Koninkrijk een enorme impact. ‘Als de Britten zoiets beslissen, is het ‘no way back’.’

Niet veel later besloten ook Frankrijk, Duitsland en België de 737 Max te weren. ‘Zo trekken ze ook hun paraplu open.’

TUI fly

De Belgische maatschappij TUI fly moest twee vluchten met een 737 Max 8, afkomstig uit Egypte en Gambia, afleiden naar respectievelijk het Italiaanse Bologna en het Spaanse Alicante, omdat ze niet tijdig voor het ingaan van het vliegverbod op Zaventem, hun eigenlijke bestemming, zouden geraken. ‘We schakelen een andere luchtvaartmaatschappij in om de passagiers vandaag naar Brussel over te vliegen’, zegt woordvoerder Piet Demeyere.

Deze situatie kan voor Boeing grote repercussies hebben op korte en lange termijn. Analist beurshuis Jefferies

De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA), het agentschap dat het bewuste Boeing-toestel certificeerde, liet maandag verstaan dat de 737 Max-toestellen veilig zijn en in de Verenigde Staten voorlopig mogen blijven vliegen. Ook American Airlines behoudt alle vertrouwen in de vliegtuigen. Maar in politieke kringen gaan stemmen op om de toestellen ook in de VS aan de grond te houden.

Voor Boeing is de pan-Europese ban van zijn paradepaardje een commerciële nachtmerrie. De 737 Max-reeks is de best verkopende in de geschiedenis van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Sinds de commercialisering van het toestel in 2017 heeft Boeing er al zowat 350 exemplaren van verkocht. Luchtvaartmaatschappijen hebben ongeveer 5.000 toestellen van de 737 Max-reeks besteld. In juni verhoogde Boeing de productie naar 57 exemplaren per maand.

Rammeling

‘Deze situatie kan grote repercussies hebben op korte en lange termijn’, zegt een analist van het beurshuis Jefferies. Het aandeel van Boeing kreeg sinds de crash in Ethiopië forse klappen. De voorbije twee dagen zag de vliegtuigbouwer 25 miljard dollar marktwaarde in rook opgaan.

Het aandeel verloor dinsdag 6,2 procent, maandag stond het zelfs op een verlies van 13 procent. De laatste gelijkaardige rammeling dateert van 17 september 2001, de eerste beursdag na de aanslagen van 9/11. Boeing mag ook schadeclaims verwachten en rechtszaken van families van slachtoffers in de VS.

Door de twee crashes kampt Boeing in recordtijd met een slecht trackrecord. Luchtvaartmaatschappijen zullen twee keer nadenken voor ze nog een 737 Max bestellen. Terwijl de eerste crash nog in Indonesië gebeurde, met een onbekende maatschappij als Lion Air, is de recente crash met een vliegtuig van het gereputeerde Ethiopian Airlines van een heel andere orde.

Cockpitsoftware

De voorbije dagen maakten kritische stemmen melding van een softwareprobleem dat in het voorlopige rapport over de Indonesische ramp aan het licht kwam. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal berichtte dinsdag dat Boeing een ‘significante verandering’ van de cockpitsoftware van zijn 737 Max-serie plant.