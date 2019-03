Europese landen houden Boeing 737 MAX aan de grond

Nadat in vijf maanden tijd twee toestellen een dodelijke crash maakten, in Ethiopiƫ en eerder in Indonesiƫ, wordt de lijst met landen en luchtvaartmaatschappijen die de Boeing 737 Max 8 uit het luchtruim halen steeds langer. Zo meldde de Europese reisorganisator TUI Group dinsdagnamiddag in een tweet dat het voorlopig alle Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond houdt, waaronder de vier in de vloot van de Belgische maatschappij TUI fly.