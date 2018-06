Europese luchthavens kunnen groei luchtvaart niet slikken

De Europese luchthavens hebben niet genoeg capaciteit om de verwachte groei van het luchtverkeer de komende decennia aan te kunnen. Luchtverkeersleider Eurocontrol verwacht dat tegen 2040 zowat 1,5 miljoen vluchten niet zullen kunnen plaatsvinden.

Nu al nemen de vertragingen toe, en zonder maatregelen dreigt er in 2040 onvoldoende capaciteit zijn om 1,5 miljoen vluchten, of 160 miljoen passagiers, te behandelen. Dat staat in een nieuwe studie van Eurocontrol, die vandaag werd voorgesteld tijdens de algemene vergadering van de wereldwijde luchthavenvereniging ACI World in Brussel.

Eurocontrol verwacht dat het aantal vluchten in Europa tot 2040 met gemiddeld 1,9 procent zal groeien per jaar. Dat betekent dat er dan 16,2 miljoen vluchten zouden plaatsvinden, de helft meer dan in 2017. En dat zijn er zeker 1,5 miljoen meer dan de luchthavens kunnen verwerken.

De luchthavens werken al aan capaciteitsuitbreiding. Zo zullen de twintig grootste luchthavens in Europa samen 2,4 miljoen extra vliegtuigbewegingen aankunnen. Maar ook dat is nog onvoldoende, zegt Eurocontrol-topman Eamonn Brennan.

Vertraging

Het gevolg is dat luchthavens veel drukker zullen worden en vluchten vaker vertraagd zullen zijn. Het aantal passagiers met 1 tot 2 uur vertraging zal van 50.000 per dag nu, toenemen naar 470.000 per dag in 2040. Zestien luchthavens in Europa zullen bijna de klok rond tegen hun maximumcapaciteit aanlopen.

‘Het gaat natuurlijk om een langetermijnvoorspelling, dus we hebben nog tijd om de problemen aan te pakken’, aldus Brennan. ‘Maar meer capaciteit creëren, zeker op zo'n grote schaal, vergt een langetermijnplanning. Daarom denk ik dat we dit best als dringend beschouwen.’

De problemen kunnen gedeeltelijk aangepakt worden door technologische innovatie, procesverbeteringen en grotere vliegtuigen. Ook nieuwe terminals en landingsbanen zijn nodig.

‘De studie toont dat de capaciteitsproblemen waar Europa voor staat, zullen leiden tot ongeziene niveaus van opstopping en verstoringen’, zegt Michael Kerkloh, voorzitter van ACI Europa. Dat is niet alleen slecht voor de reiziger, maar de economie zou er ook meer dan 88 miljard euro door mislopen, klonk het.

Privatisering

De luchthavenvereniging schuift zelf de privatisering van luchthavens naar voren als een mogelijke maatregel. ‘ACI staat neutraal tegenover het aandeelhouderschap van luchthavens, maar er is een wereldwijde nood om nieuwe infrastructuur te financieren. En als overheidsgeld niet even beschikbaar is als in het verleden, dan zijn er talloze bewijzen van de waarde die werd gecreëerd dankzij private investeringen in luchthavens’, zegt Angela Gittens, algemeen directeur van ACI World.

Zij vindt alvast een medestander in Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. De luchthaven van Zaventem werd een vijftiental jaar geleden grotendeels geprivatiseerd en die operatie was volgens Feist een succes. ‘De luchthaven heeft nog nooit zo goed geboerd als sindsdien.’

Volgens Feist is sinds de aandelenverkoop het aantal passagiers met twee derde gestegen en werden er 72 nieuwe bestemmingen en 26 nieuwe luchtvaartmaatschappijen binnengehaald. Er werd ook bijna een miljard euro geïnvesteerd in de infrastructuur, aldus nog Feist.