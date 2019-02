Europese luchtvaartcrisis eist nieuw slachtoffer

CRISIS IN EUROPESE LUCHTVAART

De Europese luchtvaart beleeft moeilijke tijden. Een overaanbod in de sector zet de ticketprijzen zwaar onder druk. Zelfs marktleider Ryanair stuurde recent verschillende winstwaarschuwingen uit en dook afgelopen kwartaal in het rood.

Verschillende maatschappijen gingen door de combinatie van prijzenoorlog en oplopende kosten al over de kop. De voorbije paar maanden ging namen als het Duitse Germania, het Zwitserse SkyWork, het Litouwse Small Planet Airlines en het Letse Primera Air op de fles.

In 2017 gingen drie grote maatschappijen bankroet: het Italiaanse Alitalia, het Britse Monarch en het Duitse AirBerlin. De Italianen blijven wel in de lucht dankzij een krediet van de overheid, tot er een overnemer is gevonden.

In eigen land beleeft Brussels Airlines moeilijke tijden. De maatschappij slaagt er maar niet in break-even te draaien, waardoor de Duitse eigenaar Lufthansa de druk opvoert. 'Volgens mij hebben we intern niet genoeg gefocust op de cijfers om duidelijk te maken dat winstgevendheid geen nice to have maar een must have is', zei CEO Christian Foerster in september in een interview.