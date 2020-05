Ex-CEO Davies: 'De coronacrisis is een opportuniteit voor Brussels Airlines'

Peter Davies, in 2002 de eerste CEO van SN Brussels Airlines, gelooft in de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Maar staatssteun vindt de Brit niet nodig. 'Lufthansa is de aandeelhouder, niet de regering.'

Bijna 20 jaar na het faillissement van Sabena staat de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij opnieuw aan de rand van de afgrond. Zonder steun van eigenaar Lufthansa en de Belgische regering dreigt Brussels Airlines de komende dagen zonder geld te vallen.

Peter Davies heeft ervaring met het redden van luchtvaartmaatschappijen in nood. De Brit werd in februari 2002 aangesteld als allereerste CEO van SN Brussels Airlines, het bedrijf dat een doorstart van het failliete Sabena mogelijk maakte. De vroegere DHL-manager zette de cashburn bij de Belgische luchtvaartmaatschappij stop, verfriste het imago met de slogan 'Passionate About You' en zette snel rendabele vluchten naar West-Afrika op. 'A fabulous time', herinnert Davies zich.

In 2005 stapte Davies samen met zijn Nederlandse compagnon Rob Kuijpers op na een meningsverschil met toenmalig voorzitter Etienne Davignon over de strategie van het bedrijf. Maar vandaag ziet de 70-jarige consultant heel wat kansen voor Brussels Airlines. 'De crisis is voor alle luchtvaartmaatschappijen een opportuniteit om hun procedures te herzien en hun kosten te verlagen', zegt Davies vanuit zijn lockdownadres op het Britse platteland.

'Ze moeten hun businessplan herdenken. Luchtvaartmaatschappijen kunnen de tijd op de tarmac inperken en vliegtuigen sneller de lucht insturen. Of ze kunnen een grotere flexibiliteit eisen van het personeel. Bij sommige bedrijven kunnen piloten 900 uur per jaar vliegen, maar doen ze er maar 550 (bij Brussels Airlines vliegen piloten 631 à 666 uur per jaar, red.). Sommige toestellen vliegen 8 uur per dag, maar goede bedrijven komen aan 12 à 13 uur per dag. Zo verhogen ze hun efficiëntie.'

Krimp

Dat Brussels Airlines zijn activiteiten een kwart wil inkrimpen, vindt Davies een goed idee. 'De luchtvaartindustrie is geneigd zichzelf collectief in de voet te schieten. De sector is zeer competitief, erg afhankelijk van de kerosineprijzen en gedreven door de voorkeuren van consumenten. Als een luchtvaartmaatschappij zijn capaciteit en frequenties zomaar opdrijft, riskeert het minder competitief te worden. Daar moet je voor oppassen. De grootste concurrent van een airline is de airline zelf.'

Bovendien verwacht Davies dat verschillende luchtvaartmaatschappijen de komende manden bankroet gaan. 'Het Colombiaanse Avancia en Virgin Australia zijn net omgevallen. Veel bedrijven zaten al voor de coronacrisis in financiële problemen. Als een luchtvaartmaatschappij zich niet kan aanpassen in goede tijden, waarom zou het dan wel lukken in moeilijke tijden?'

Waarom zou de overheid een luchtvaartmaatschappij steunen en geen worstenfabriek? Peter Davies Ex-CEO Brussels Airlines

Staatssteun

Vandaag is Davies als consultant gespecialiseerd in de turnaround van wankele luchtvaartmaatschappijen. Na zijn tijd in Brussel werd hij CEO van Caribbean Airlines, het Britse Air Southwest en Air Malta. Voor dat laatste bedrijf haalde hij 'legale overheidssteun' binnen na maandenlange onderhandelingen met de Europese Commissie.