Ex-bankier Jan Smets moet Brussels Airlines op droge trekken

In het midden van de reddingsgesprekken over Brussels Airlines verdwijnt Etienne Davignon van het podium. Jan Smets, ex-gouverneur van de Nationale Bank, moet als nieuwe covoorzitter de meubelen redden.

'Brussels Airlines gaat turbulente tijden tegemoet. Met zijn diepgaande expertise in de economie en zijn uitgebreide internationale ervaring is Jan de juiste persoon om de raad van bestuur te ondersteunen bij het begeleiden van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij door de ongekende crisis veroorzaakt door de wereldwijde coronaviruspandemie.'

In een persbericht gooide Etienne Davignon (87) gisteren met bloemetjes naar Jan Smets, zijn opvolger als covoorzitter van Brussels Airlines. Dat de Belgische luchtvaartmaatschappij de wissel, die eigenlijk pas gepland was voor de algemene vergadering in mei, pal in het midden van zijn overlevingsstrijd 'met onmiddellijke ingang' doorvoert, toont aan dat de onzekerheid groot is.

Smets (69), de vroegere gouverneur van de Nationale Bank, belandt in aartsmoeilijke omstandigheden in de voorzittersstoel. Nu vrijwel alle vluchten vanwege het coronavirus geschrapt zijn, verliest Brussels Airlines 3 miljoen euro per dag. Daardoor valt het bedrijf eind mei zonder cash.

Staatssteun

De luchtvaartmaatschappij vroeg al minstens 200 miljoen euro staatssteun aan om een faillissement te vermijden. Maar de federale regering twijfelt. Brussels Airlines is weliswaar de slagader en de jobmotor van de Belgische luchtvaartindustrie, maar het maakte nooit structureel winst. Moet de belastingbetaler geld gooien in die bodemloze put? Ook de 'superkern' van tien partijen die de regering-Wilmès steunen, boog zich zaterdag over die netelige vraag.

Davignon maakte vorige week veel vijanden door in een interview een principeakkoord met de regering aan te kondigen, wat niet het geval was. CEO Dieter Vranckx moest een hele dag damagecontrol doen. Ook eigenaar Lufthansa maakte duidelijk dat het geduld met Davignon, die de Duitsers met zijn adellijke titel en dik adresboek ontzag inboezemde, op was.

Ook in de Wetstraat leefde enige ergernis over de rol die de 87-jarige graaf met zichtbaar plezier bleef spelen. ‘Als je actief bent, en dat blijf ik, dan is niet iedereen daarmee tevreden’, reageert Davignon laconiek op die kritiek. Mogelijk verkoos Lufthansa schoon schip te maken, zodat een en dezelfde persoon de volledige onderhandelingsrit kan uitzitten.

Redder

Jan Smets, die weinig van de luchtvaartsector kent, krijgt nu die zware verantwoordelijkheid. Davignon haalde de Gentenaar vorig jaar als bestuurder naar Brussels Airlines als zijn gedoodverfde opvolger. Smets moest de rol van toplobbyist in de Wetstraat vervullen. Maar nu Brussels Airlines een levensbedreigende crisis doormaakt, moet de man met CD&V-stempel zich plots als luchtvaartredder in nood bewijzen.

Zelfs als Brussels Airlines overleeft, zit het werk van de nieuwe covoorzitter er niet op. Het Belgische bedrijf gaat door een zware herstructurering. Het plan Reboot moet Brussels Airlines tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent opleveren, onder meer via een kostenbesparing van 160 miljoen euro op jaarbasis.