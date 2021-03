Failliet Sabena verwerft belang in Burundi Airlines

De failliete Belgische luchtvaarttrots Sabena wordt aandeelhouder van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Burundi Airlines. Curator Christian Van Buggenhout hoopt nog 100.000 euro uit het belang te halen.

Het lijkt een bericht uit de vorige eeuw: Sabena is aandeelhouder geworden van een nieuwe luchtvaartmaatschappij in Afrika. De Belgische luchtvaarttrots, die in 2001 bankroet ging, bezit sinds kort 4 procent van de aandelen van Burundi Airlines.

Burundi Airlines werd begin februari officieel opgericht. Het bedrijf is een fusie van twee bijna-staatsbedrijven: de afhandelaar Sobugea, die nog wat verdient aan landende vliegtuigen, en het omgevallen Air Burundi. Dat bedrijf stopte een tiental jaar geleden met vliegen toen zijn enige overblijvende vliegtuig niet door de keuring raakte. Enkele jaren later doneerde China een toestel aan Air Burundi, maar dat ging nooit in de lucht.

De Burundese staat bezit 92 procent van de nieuwe luchtvaartmaatschappij. Als voormalig aandeelhouder van Sobugea krijgt Sabena 4 procent van Burundi Airlines, net als de lokale verzekeraar Socabu (Société d'Assurances du Burundi).

Vliegtuig

Enig probleem: voorlopig bezit Burundi Airlines nog geen enkel vliegtuig. Het is dan ook onduidelijk is wanneer de nieuwe luchtvaartmaatschappij haar doopvlucht zal beleven. 'We kunnen niet zeggen dat de eerste vlucht volgende week komt', zei de Burundese minister van Transport Immaculé Ndabaneze begin februari aan de lokale pers. Volgens de minister zal het operationele opstartproces 'veel tijd en geld' vergen.

Door de blokkering van zijn aandeel in de afhandelaar Sobugea raakte Sabena zijn belangen in Burundi - in tegenstelling tot in Togo, Oeganda of Tanzania - nooit kwijt.

Sabena-curator Christian Van Buggenhout is tevreden met de nieuwe constellatie, die hij een verkapte nationalisering noemt. Jarenlang zat het aandeel van Sabena in Sobugea geblokkeerd omdat het Belgische bedrijf niet mocht verkopen zonder toestemming van de andere aandeelhouders en de waardering onduidelijk was. Daardoor raakte Sabena zijn belangen in Burundi - in tegenstelling tot in Togo, Oeganda of Tanzania - nooit kwijt.

In het kader van de fusieoperatie heeft een auditeur eindelijk een waardering op de Burundese luchtvaartmaatschappij geplakt. Van Buggenhout hoopt het belang daarom binnenkort te verkopen aan de andere aandeelhouders. De curator, die al twintig jaar bezig is met de opkuis van de Sabena-resten, hoopt daarmee 50.000 à 100.000 euro te vangen.