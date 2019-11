Familie Benetton geeft forfait voor redding Alitalia

Die opereert al ruim twee jaar onder curatele nadat twee eerdere reddingspogingen, in 2009 en 2014, zijn mislukt. Al ongeveer een jaar lopen gesprekken met een consortium onder leiding van de Italiaanse staatsspoorwegmaatschappij Ferrovie dello Stato (FS) over een doorstart. Atlantia had zich daarbij in de zomer aangesloten, maar trekt zich nu terug.