Familie Boas loopt miljoenenkater op na verkoop Asco

De familie Boas vangt 230 miljoen dollar minder dan verhoopt voor de verkoop van de Zaventemse luchtvaartparel Asco. Een grote cyberaanval vorig jaar kost het bedrijf nog eens 20 miljoen euro. En de coronacrisis werpt een schaduw op de verdere toekomst van de Airbus-leverancier.

650 miljoen dollar: die astronomische som bood het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Spirit AeroSystems in mei 2018 voor het Belgische Asco. Door de nood aan investeringen en het gebrek aan opvolging besloot de eigenaarsfamilie Boas van de Zaventemse leverancier van vliegtuigonderdelen in te gaan op het bod van het beursgenoteerde bedrijf uit Kansas.

Met de overname van Asco belandde opnieuw een Belgische industriële parel in buitenlandse handen. Het bedrijf, opgericht in 1954 door Emile Boas, bouwt vliegtuigcomponenten zoals 'slats' en 'flaps', de delen van een vleugel die verstelbaar zijn bij het landen en opstijgen. Airbus en Boeing behoren tot de vaste klanten. Maar Asco werkt ook mee aan het gevechtsvliegtuig F-35, waarvan de federale regering er 34 bestelde.

De topdeal met Spirit dreigt voor de familie Boas evenwel uit te draaien op een nachtmerrie. Snel werd duidelijk dat de Amerikanen niet meer zo diep in de buidel wilden tasten. In mei vorig jaar heronderhandelde Spirit van 650 naar 604 miljoen dollar. In oktober zakte de prijs volgens een onopgemerkt gebleven persbericht verder tot 420 miljoen dollar, of omgerekend 370 miljoen euro. Daardoor incasseert de familie Boas 230 miljoen dollar of 35 procent minder dan een jaar eerder aangekondigd.

Cyberaanval

De belangrijkste reden voor de forse daling is de cyberaanval die Asco juni vorig jaar velde. Ransomware, waarbij hackers de servers van een bedrijf blokkeren als chantagemiddel om geld los te krijgen, legde de fabriek toen wekenlang stil. Asco moest zijn IT-systemen volledig heropstarten.

20 miljoen euro cyberaanval De cyberaanval in 2019 zal Asco 20 miljoen euro kosten.

Volgens de jaarrekening die Asco onlangs indiende, kostte de hacking het bedrijf vorig jaar 15 miljoen euro, grotendeels voor consultancykosten. In 2020 zal die factuur nog eens 5 miljoen euro aandikken, vertelt CEO Christian Boas aan De Tijd. 'De kosten zijn erger dan gevreesd', erkent de kleinzoon van Emile Boas. Wie achter de aanval zit, weet Asco nog altijd niet. 'Het waren professionals. Maar we hebben hen nooit iets betaald.'

Het Zaventemse bedrijf moet zelf opdraaien voor de miljoenenkosten, aangezien het niet verzekerd was tegen een cyberaanval. 'Spijtig genoeg', zegt Boas. 'Het is bijna onmogelijk een verzekering te vinden tegen ransomware, of de kostprijs ligt te hoog. Op lange termijn investeer je als bedrijf het best in de verbetering en de beveiliging van IT-systemen.'

Boeing 737

Ook de verslechterde marktsituatie vorig jaar haalde de overnameprijs naar beneden. Terwijl Asco in 2016 een omzet van bijna 400 miljoen euro draaide, was dat vorig jaar onder 300 miljoen gedaald. 'Airbus heeft de productie van de A380 stopgezet en we zagen een dalende trend bij de A350 en de A330', zegt Boas. Daarnaast kwam de productie van de Boeing 737 MAX tot stilstand na twee dodelijke vliegtuigcrashes.

Intussen is ook de coronacrisis in Zaventem geland. Door de epidemie komen tal van luchtvaartmaatschappijen in de problemen, waardoor vliegtuigbouwers minder orders krijgen en de toeleveranciers bloeden. Bij Asco staat nog altijd 30 procent van het personeel op tijdelijke werkloosheid. Voor de toekomst blijft het koffiedik kijken. 'Wij krijgen weinig informatie van onze klanten', stelt Boas.

Ook de nieuwe eigenaar Spirit AeroSystems lijdt onder het coronavirus. Het bedrijf verminderde zijn productie fors en kondigde in mei het ontslag van 1.450 werknemers aan. Op de beurs verloor het aandeel sinds het begin van de coronacrisis twee derde van zijn waarde.

Toekomst

Het blijft dan ook afwachten of de Belgisch-Amerikaanse deal meer dan twee jaar na de aankondiging überhaupt nog doorgaat. Volgens Christian Boas zijn de onderhandelingen 'bijna rond'. De deadline voor de deal is opnieuw uitgesteld naar 1 oktober 2020. Als Asco en Spirit dan geen ultiem akkoord bereiken, valt de verkoop automatisch in het water.

Mogelijk moet Asco zijn Amerikaanse overnemer ook nog een vergoeding betalen voor potentiële toekomstige schade als gevolg van de hacking. Terwijl Spirit AeroSystems kort na de ontdekking van de cyberaanval dreigde met een claim 'tot 150 miljoen dollar', meldde het Amerikaanse bedrijf in oktober dat de verplichting tot schadevergoeding door Asco verlaagd werd tot 80 miljoen dollar. Christian Boas wil geen toelichting geven bij die passage.

Desondanks slaagde Asco er vorig jaar in uit de rode cijfers te blijven. Uit een omzet van 291 miljoen euro puurde het bedrijf een bedrijfswinst van 11 miljoen euro, dubbel zoveel als een jaar eerder. Die goede cijfers waren grotendeels te danken aan een afboeking van 28 miljoen euro schulden. Het ging om voorschotten die Asco ooit kreeg van de Belgische staat ter ondersteuning van onderzoeksprojecten, maar die het bedrijf niet hoeft terug te betalen omdat er geen verkoopprojecten uit voortvloeiden. En zo kon de familie Boas het rampjaar 2019 alsnog in schoonheid afsluiten.