Fiscus gaat privéjets screenen die in België landen

De fiscus wil paal en perk stellen aan exotische belastingconstructies met privéjets. Daarvoor gaat de belastinginspectie de vliegtuigen die hier landen uitgebreid screenen.

De Paradise Papers brachten in november vorig jaar tal van belastingconstructies met privéjets aan het licht. Die dienden om miljoenen euro’s aan btw te ontwijken of om de financiering van de jet belastingvrij te regelen via een exotische postbusvennootschap. Het bekendste geval was de Bombardier Challenger 605, die de formule 1-racepiloot Lewis Hamilton had laten inschrijven op het Eiland Man. Maar ook in ons land bleken privéjets te leiden naar belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden, de Nederlandse Antillen en Guernsey.

Zo onthulden de Papers dat de vastgoedmagnaat Frank Zweegers vroeger schuilging achter de offshorevennootschap High Ten Limited op de Kaaimaneilanden. Die had een privéjet gekocht, met financiering uit Brussel, en daarna een charterovereenkomst gesloten met Zweegers. Luttele dagen na de registratie van de jet op de Kaaimaneilanden hadden vliegtuigspotters die al zien landen in Antwerpen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt maakte eind vorig jaar al bekend dat hij de exotische constructies achter zulke privéjets wil doorprikken. Gisteren bevestigde hij aan De Tijd dat de fiscus klaar is om in actie te schieten.

Databank

Eerst wilde Van Overtveldt de dienst via de luchtverkeersleider Eurocontrol aan de gegevens van privéjets van vennootschappen in belastingparadijzen raken. De eigenaars van de ‘exotische’ jets willen er in eigen land mee vliegen en moeten dus de nodige facturen betalen aan Eurocontrol. Maar het Directoraat-Generaal Luchtvaart stelde dat het niet over de gegevens beschikte om daarna de uiteindelijke eigenaar te identificeren.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) - bevoegd voor het directoraat - suggereerde een andere manier en die zal de fiscus nu toepassen. Zo gaat de dienst grasduinen in de databank die registreert welke jets al toestemming hebben gevraagd om in België te landen. ‘De dienst Douane & Accijnzen heeft toegang tot die databank. We kunnen ook de belastinginspectie er toegang tot geven’, merkt Van Overtveldt op.

Om te bepalen wie achter de jets schuilt, zullen de internetspecialisten van de fiscus - het BISC - een beroep doen op het International Register of Civil Aircraft. Dat bevat gegevens van bijna 500.000 vliegtuigen van 37 landen. Ook bezit de belastinginspectie al een kopie van het vliegtuigenregister van het Eiland Man.